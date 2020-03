Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) sier hytteforbudet er for strengt og mener det er større fare for smitte av coronaviruset i de større byene. Foto: Frode Hansen / VG

Helge André Njåstad forsvarer hyttefolket: – Dette er for strengt

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) tar hyttefolket i forsvar og viser til FHI som sier det kan være tryggere å være på hytta enn i byen.

Nå nettopp

– Det er flott man har en dugnad og bekjemper smittespredning. Men hyttefolk blir nærmest kriminalisert i det offentlige ordskiftet, sier Helge André Njåstad til VG.

– Jeg reagerer veldig på at forskriften er lite fleksibel, og når FHI nå sier det er bedre at folk holder seg spredd i stedet for å være i byene, synes jeg dette er for strengt, legger han til.

Han får støtte fra Frp-leder Siv Jensen, som i en pressemelding mandag ettermiddag ber om at regjeringen særlig inn mot påsken bør «vurdere om det kan være aktuelt med en mer fleksibel tilnærming».

- Det er svært store forskjeller i for eksempel hvor tett hyttene ligger, og det kan her være lettere å holde avstand til andre mennesker enn man har i byen. Erfaringene fra eksempelvis Oslo i helgen viser jo at folk ikke holder tilstrekkelig avstand til hverandre når de går tur langs Akerselva, i marka eller på Aker Brygge, skriver hun.

Torsdag i forrige uke kunngjorde helseminister Bent Høie (H) at regjeringen kommer til å forby overnatting på hytter utenfor hjemkommunen.

Dette er hytteforbudet «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.» Vis mer

Mandag opplyser overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til Dagens Næringsliv at de ikke har vært involvert i beslutningen om det mye omtalte hytteforbudet. Til avisen sier Aavitsland at «det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg».

Nå kaster Frp-politiker Njåstad seg inn i debatten.

– Vi skal være spredd fra hverandre

– Et gjentagende argument er jo at små hyttekommuner ikke har kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk i tillegg til egne innbyggere?

– Jeg forstår argumentet for de kommunene som har ekstremt mange hytter. Men for de fleste kommuner er det en fin balanse mellom hyttefolk som kommer til kommunen og de som har hytte andre plasser, så dette jevner seg ut, sier Njåstad og legger til at hyttefolket også er en viktig del av næringen:

– Jeg er bekymret for en rekke butikker som livnærer seg av hyttefolket, mange småbutikker kan få vanskelige forhold fremover. Det er langt mer enn bare en plass man kjøper mat, men også et lim og et samlingspunkt for lokalsamfunnet.

– Men det er da fortsatt fare for at hyttefolk kan ta med seg smitten inn i kommunene?

– Ja, men hvis man følger rådene, så smitter man jo ikke. Det forventer jeg at folk gjør. Det er større fare i tettbygde byer, man ser hvor tett folk går på tur, og poenget er jo at vi skal være spredd fra hverandre. Poenget er å ta hele landet i bruk og gi folk en distanse mellom hverandre.

– Hva hvis man blir syk på hytta? Luftambulansen har advart om at det ikke er sikkert at de kan hente ned folk som skulle bli dårlige.

– Jeg mener man ikke burde reise på hytter som ligger utilgjengelig til, og er man usikker på om man er frisk eller ikke, burde man ikke reise på hytta. Men er man på en hytte der veien er tett på helsedistriktet, ser jeg ikke et poeng i å være så streng.

Kommuner med brev til regjeringen

Ti kommuner har mandag sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de argumenterer for å ta ut følgende punkt i forskriftsendringen om hytteforbudet:

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Brevet er signert av ordførerne i de ti kommunene Vinje, Tokke, Tinn, Porsgrunn, Ullensvang, Bykle, Bamble, Kviteseid, Seljord og Kragerø.

Ordførerne argumenterer blant annet for at personer som har vært i nærheten av en person som er påvist smittet av coronaviruset, har stor risiko for selv å bli smittet og utvikle symptomer i en toukers periode.

– Om smittede personer kan flytte seg til kommuner der fritidseiendommen ligger, er det en reell risiko for overføring av smitte over store geografiske området, heter det i brevet.

Videre peker ordførerne på at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for å få verifisert opplysninger om et familiemedlem er i isolering.

– Det er et paradoks at en forskrift legger opp til vilkår og unntak, der en ikke får etterprøve opplysninger som er et viktig element av unntaket, heter det.

Som et alternativ til at familier til isolerte personer ikke skal være sammen med den smittede, foreslår ordførerne et beredskapshotell fremfor å benytte fritidsboliger.

– Hyttekommunene blir påført store samfunnsmessige konsekvenser, beredskapen i distriktet blir med stor sannsynlighet svekket og til sist vil det kunne bli spredning av viruset til et område som har få påviste smittede.

Publisert: 23.03.20 kl. 15:51

Les også

Fra andre aviser