AP-Raymond krever corona-permittering i et helt år

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier regjeringen må stille opp like mye for hotellarbeidere i dag, som de gjorde for oljearbeidere i 2015 og 2016.

Han ber regjeringen doble perioden de kriserammede er permittert, fra 26 til 52 uker, og sier at de forventer en krisepakke fra regjeringen som treffer Oslo spesielt. Han varsler også at de er i ferd med å lage en egen krisepakke for hovedstaden.

– Vi har i dag sendt et brev til regjeringen, hvor vi ber om at de lager en krisepakke for Oslo. Ikke bare er hovedstaden episenteret i corona-krisen, vi er også det området i landet som er hardest rammet av ledighetseksplosjonen, sier Johansen til VG.

Johansen viser til ledighetstallene fra NAV.

– På to uker har arbeidsledigheten i Oslo økt med nesten 400 prosent, og er nå høyest i landet: Arbeidsledigheten i Oslo har økt fra rundt 10 000 til 50 000 på to uker. Norge står midt i to kriser, en viruskrise og en arbeidsledighetskrise, og begge kriser slår sterkest ut i byen vår, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

EKSPLOSIV VEKST: Utviklingen i ledigheten i Oslo de siste ukene. Kilde: NAV

– Da oljekrisen rammet i 2014 og 2015, var det Sør-Vestlandet som ble truffet hardest. Regjeringen satte da inn tiltak spesielt rettet mot disse regionene og oljenæringene. Nå forventer vi en egen krisepakke for Oslo - akkurat slik Stavanger og Sørvestlandet fikk det under oljeprisfallet i 2014. Regjeringen må stille like mye opp for hotellarbeidere som for oljearbeidere, sier Johansen.

– Hva slags Oslo-tiltak krever dere?

– Regjeringen bør dekke så mange faste kostnader som mulig for bedrifter som har måttet stenge og deler av inntektstapet for de som holder åpent, men opplever lavere omsetning. I tillegg mener jeg regjeringen må se på ytterligere utvidelse av permitteringsperioden til 52 uker, utsatt arbeidsgiveravgift, reduksjon i arbeidsgivers periode for for eksempel omsorgspenger og sykelønn og i så stor grad som mulig utsette, og ikke avlyse, oppdrag staten har gitt til private aktører, sier Johansen.

Det betyr en dobling av antallet uker man er permittert: I dag kan man gå permittert i 26 uker.

– De første tyve dagene får et flertall av de krisepermitterte nå 100 prosent lønn . Det kan de vel ikke få i ett år?

– Nei, men ved å forlenge permitteringstiden til ett år, så vil de beholde et arbeidsforhold til bedriften sin til krisen forhåpentligvis er over. Det er åpenbart for meg at de næringene som er store i Oslo, som hotell, servering og transport, vil trenge lenger tid enn 26 uker til å bli lønnsom igjen.

– Veldig vondt å tenke på

Han sier at det er viktig for Oslo at hotell- og restaurantbransjen må være i fokus.

– De kommer til å oppleve en dobbel knekk. En ting er at de holder stengt nå, en annen ting er at det vil ta lang tid før folk begynner å reise igjen, krisen er jo verdensomspennende. Jeg kan nesten ikke sette ord på hva hotell- og restaurantbransjen betyr for Oslo, de er Oslos ansikt utad og de første du møter når du kommer til byen.

Han legger til:

– Og så sysselsetter de ekstremt mange, og mange med lite formell kompetanse, som nå vil stå sist i NAV-køen. Det gjør veldig vondt å tenke på, sier Johansen.

Byrådet har gått gjennom krisetallene for næringslivet i byen.

– NHO opplyser at 50 prosent av bedriftene i Oslo har permittert ansatte. Virke-tall viser at 90 prosent av virksomhetene innen kultur, restaurant og servering holder stengt. Verst går det utover hoteller, serveringssteder, servicebedrifter og transport, der arbeidsledigheten har økt med opptil 800 prosent de siste to ukene, sier byrådslederen.

Varsler lokal krisepakke

I 2019 hadde Oslo sterkest sysselsettingsvekst i landet.

– Hverdagen har blitt snudd opp ned. Mange har det veldig vanskelig nå. Nå må vi gjøre alt for at bedrifter som ellers har sunn økonomi og tjener penger klarer seg gjennom krisen, slik at arbeidsplassene ikke forsvinner. Det er bare tiltakspakker fra regjeringen og Stortinget som kan gi trygghet midt i det mange opplever som en veldig utrygg situasjon, sier Johansen.

– Hva kan Oslo bidra med?

– Byrådet er nå i ferd med å gå gjennom Oslo kommunes egne budsjetter og vil i løpet av kort tid sette sammen en egen lokal krisepakke for næringslivet. Oslo kommune taper som bedriftene enorme summer hver dag på koronaviruset, og det kommer til å bli svært krevende prioriteringer i tida framover. Men vi skal gjøre det vi kan både for å opprettholde velferden og for å hjelpe i næringslivet, sier Johansen.

– Vil være med på dugnaden

Han frykter at konkurser bare er dager unna om ikke regjeringen kommer med en stor nok krisepakke.

– Jeg vet at Oslos næringsliv vil være med på dugnaden mot coronaviruset, og at de følger de påleggene som har kommet fra regjeringen. Men bedrifter som i praksis har fått yrkesforbud eller som opplever å miste hele inntektsgrunnlaget sitt må få kompensert for det. Alternativet er at arbeidsledigheten biter seg fast på et rekordhøyt nivå, sier Johansen.

Han er spesielt bekymret for hoteller, restauranter, handel og transport.

– I Oslo er nesten 200 000, eller halvparten av alle arbeidstakere, ansatt i tjenestenæringen. Oslo er en inngangsport til Norge og forsyner hele landet med varer og tjenester. Vi har en kjøpekraftig befolkning, et levende byliv og stadig flere turister. Men når alt det som til vanlig skaper liv i byen og fart i økonomien må stenge, stiller det sterke krav til politisk handling, sier Johansen.

