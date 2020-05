ISGLEDE: Eid-feiringen er barnas feiring, og det ble delt ut gratis godteri og is til alle på Tryvann. Her koser Karam og Modar seg med hver sin is. Foto: Frode Hansen

Feiret med drive-in-eid på Tryvann: – Har vært en annerledes ramadan

Søndag feiret hundrevis av muslimer drive-in-eid på Tryvann, og markerte med det avslutningen på ramadan og fasten. Mange ser tilbake på en helt spesiell fastetid.

– Jeg glemmer at man kan spise, sier en av de frivillige jentene som blåser opp ballonger før gjestene skal ankomme parkeringsplassen på Tryvann.

Ramadan er over, og 30 dager uten å spise eller drikke fra daggry til solnedgang er omme. Nå skal det feires.

«Id al-fitr» er en viktig høytid som markerer slutten på fasten. Høytiden kalles ofte bare id eller eid.

Ordet er arabisk og betyr «festen som bryter fasten». Feiringen begynner ved solnedgang den siste dagen i ramadan, og varer hele neste dag.

På parkeringsplassen på Tryvann renner det inn med biler pyntet med ballonger, bånd og flagg, som alle parkerer på rekke og rad foran to storskjermer, klare for drive-in-feiring.

PYNTET SEG: Parkeringsplassen var full av biler pyntet til eid-feiring.

– Id er å slippe gleden løs etter å ha fastet. Det er en feiring med gaver til barna, og vanligvis starter vi med en god frokost før vi drar til moskeen. Det kunne vi ikke gjøre denne gangen, og derfor er det fint at vi kan samles her i stedet og ha det gøy. Selvfølgelig med avstand, sier daglig leder i Rabita-moskeen Djamel Sehli.

Kastet seg rundt

Sammen med initiativtager Arshad Jamil, kastet Rabita-moskeen seg på prosjektet, med støtte fra Oslo kommune.

– Jeg tror folk synes det er gøy, spesielt med et nytt konsept som dette. Vi er veldig fornøyde, sier Sehli.

Rabita-moskeen arrangerer vanligvis «id for alle» hvert år, som denne gangen falt bort på grunn av coronapandemien. Dermed ville de gjøre noe ekstra for folk, og fikk i rekordfart i stand arrangementet drive-in-eid.







KLOVNESPRELL: Klovnene syklet og danset seg mellom bilene på parkeringsplassen på Tryvann.

– Vi var litt stresset og triste for at moskeen først var stengt, og bekymret for hvordan eid-feiring skulle gå. Så ble det lettet litt på tiltak før 17. mai, men jeg tenkte at det måtte gjøres noe mer, det måtte være en opplevelse for folk, sier initiativtager Arshad Jamil.

På parkeringsplassen danset klovner rundt mellom bilene, og alle fikk is og godteri gjennom vinduet. På scenen var det taler, sang og hyggelige hilsener på den store dagen, alt gjennom radioen og ut til de mange bilene.

– Det er blitt lagt ned en enorm innsats. Jeg har fått mye hyggelige tilbakemeldinger fra folk, sier Jamil.

Spesiell fastetid

Ezzaldeen Abo Kaf (13) har fastet for første gang denne ramadan, og har tatt turen med familien i bilen til eid-feiring.

– Vi har hatt det kjempebra, det har vært veldig gøy. Mange snakket om arrangementet, så vi ville også være med på feiringen, sier Abo Kaf.

Første gangen med faste har gått over all forventning.

– Det er de vakreste 30 dagene jeg har hatt. Jeg trodde først det skulle være vanskelig. Det var litt hardt første dagen, så ble det lettere etter hvert.

FAMILIEFEST: Ezzaldeen Abo Kaf (t.h) og familien tok turen til drive-in-eid-feiring på Tryvann søndag for å markere avslutningen på fasten. Med mor Reema Awad, far Mohammed Abo Kaf, Malak Abo Kaf (8), Amir Abo Kaf (2) og Zain Abo Kaf (11). Foto: Frode Hansen

Daglig leder i Rabita-moskeen forteller om en annerledes ramadan enn han har vært vant med.

– Denne ramadan har vært rar og annerledes. Det har vært en av de beste jeg har hatt i mitt liv. Vi har fått tilbringe mye tid sammen med familien, og det er noe man ikke får like mye tid til ellers når det er mer stress i hverdagen, sier Sehli.

– I morgen skal jeg til sentrum og ta meg en caffe latte og et kakestykke og kose meg.







BØNN: Flere tok seg tid til en pause fra arrangementet for å be.

