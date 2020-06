FORSVUNNET: Christer Fretheim Flem (37) forsvant i området Haukåsen i Sogndal i 2016. Nå er det gjort funn som politiet knytter til forsvinningen. Foto: PRIVAT

Knytter funn av levninger til forsvinningen av Christer Fretheim Flem (37)

Onsdag ble det gjort funn av levninger i området ved Haukåsen i Sogndal, hvor Christer Fletheim Flem (37) forsvant i 2016. Politiet knytter funnet til forsvinningen for fire år siden.

Funnet ble gjort etter at politiet tirsdag forrige uke fikk melding fra en person som hadde tatt seg inn i området i forbindelse med et arbeidsoppdrag. Med bakgrunn i meldingen gjorde politiet søk med hund uten å finne noe.

– Politiet fikk hjelp av en redningsgruppe fra Røde Kors til å ta seg frem, og gjorde onsdag denne uken funn av levninger som vi knytter til forsvinningen av Christer Fletheim Flem, sier lensmann i Sogn, Magne Straumstein til VG.

Området er bratt, har mye skog og er kupert med skrenter og løse steinmasser, ifølge lensmannen.

– Det er et ufremkommelig terreng som det er krevende å ta seg frem i. Det er et område som man normalt ikke ferdes i.

Funnet ble gjort i nærheten av forsvinningen

Det er ikke registrert andre savnede personer i området. Straumstein sier at det er ut ifra funn av levninger og avstanden til hvor Christer Fletheim Flem forsvant, at politiet knytter det til forsvinningen i 2016.

– Hvor langt unna der Christer Fletheim Flem sist ble sett er det levningene ble funnet?

– Jeg kan ikke si helt sikkert akkurat hvor langt unna det er, men det er et stykke ut forbi det primære søkeområdet som det ble gjort søk i for fire år siden. Men avstanden gjør at det er fornuftig at det kan henge sammen med forsvinningen av Christer, sier lensmannen.

– Hvorfor ble det ikke søkt i dette området i 2016?

– Det vil alltid være et spørsmål når man sitter med fasiten, sier Straumstein, og understreker at de fremdeles venter på svar fra kriminaltekniske undersøkelser for å kunne være sikker på identiteten til personen det er funnet levninger av.

– Men det ble gjort grundige vurderinger og søkt i fornuftige retninger ut ifra den informasjonen og kunnskapen vi hadde den gangen. Det ble vurdert at dersom vi skulle finne noen, var det mest sannsynlig der det ble gjort søk i 2016.

Funnet er sendt inn for kriminaltekniske undersøkelser. Politiet forventer svar på undersøkelsene i midten av juni.

Forsvant på tur sammen med to pleiere

Christer Fletheim Flem hadde utviklingshemningen Angelmans syndrom, og forsvant i 2016 på en tur med to pleiere på Haukåsen i Sogndal, hvor det nå er gjort funn. Politiet henla saken i 2019.

Politiet opplyser at de jobber ut ifra flere hypoteser, men at de per nå ikke har holdepunkter for at det har skjedd ham noe straffbart. Pårørende er varslet.

