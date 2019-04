Klikk for å aktivere kartet

Mann skutt og drept i Mehamn

En 40-årig mann ble lørdag morgen funnet hardt skadet etter melding om skudd, og ble erklært død på stedet.

Finnmark politidistrikt melder lørdag at de klokken 05.27 fikk melding om at en mann var skutt i Mehamn i Gamvik kommune.

Da de rykket ut, fant de en 40-årig mann hardt skadet i et bolighus i Mehamn sentrum.

«Det ble gitt førstehjelp og forsøkt gjenoppliving på stedet. Men mannens liv sto ikke til å redde og han ble erklært død.» skriver politiet i en pressemelding.

Ingen er så langt pågrepet i saken, men politiet søker etter mulige mistenkte i området.

– Vi etterforsker saken som et mulig drap og gjør nå det vi kan for å finne ut hvem som har gjort dette her, sier lensmann Tarjei Leinan Mathiesen til VG.

Ifølge lensmannen kom meldingen til politiet fra «en person som meldte fra om en hendelse».

Politiet har iverksatt en omfattende etterforskning med tekniske og taktiske undersøkelser. Åstedet er sikret og det vil bli iverksatt kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

Politiet opplyser at de 06.01 lørdag fikk melding om en bil som var kjørt i grøften i nærheten av tettstedet Gamvik, på veien fra Mehamn som ligger cirka 15 kilometer unna.

– To personer ble observert gående fra stedet. Det er for tidlig å si om det er en sammenheng mellom de to hendelsene, men politiet er i interessert i opplysninger om trafikkulykken og de to personene som skal ha vært involvert i den, sier lensmannen.

Publisert: 27.04.19 kl. 09:22 Oppdatert: 27.04.19 kl. 09:44