Spesialenheten: Politimester har trolig ikke gjort noe ulovlig

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, er under etterforskning av Spesialenheten for politisaker. Ifølge etterforskningslederen er det så langt ingen holdepunkter for straffbare forhold.

Det var Hætta selv som delte nyheten om at hun ble etterforsket på sin Facebook-side tidligere i april. Bakgrunnen for etterforskningen er at det kom inn et varsel om korrupsjon.

Varselet skal ha gått på at politimesteren angivelig ble tilgodesett ved kjøp av privat bil samtidig som hun kjøpte bil til politidistriktet, og at politidistriktet skal ha kjøpt snøscooter fra hennes mann. Hætta ble ikke suspendert mens etterforskningen pågikk.

Undersøkelsene til Spesialenheten har så langt har ikke avdekket straffbare forhold, melder iFinnmark.

– Undersøkelsene vi har gjort gir et bilde som avkrefter anklagen. Det er ikke kommet frem konkrete holdepunkter for at det skal ha skjedd noe straffbart, sier leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten Halvor Hjelm-Hansen til avisen.

Han sier videre til iFinnmark at saken snart er ferdig etterforsket.

– Saken vil om noen dager bli sendt til sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse, sier Hjelm-Hansen.

Politimesteren selv avviste anklagen på sin Facebook-side:

– Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig, skrev hun der.

