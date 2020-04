OPPHEVES: Regjeringen opplyste på tirsdag ettermiddag at blir lov å besøke hytten sin fra og med 20. april. Foto: Berit Roald / Scanpix Norway

Hytteforbudet oppheves: – Vi gleder oss!

Ordførere, hyttefolk og næringsdrivende i hytte-Norge er generelt glad for at hytteforbudet oppheves, men ønsker ingen folkevandring til fjells.

På pressekonferansen tirsdag ettermiddag opplyste Erna Solberg blant annet at hytteforbudet oppheves den 20. april – uken etter påske. Statsministeren understreket samtidig at det fortsatt er viktig å begrense unødvendige fritidsreiser, begrense bevegelsesmønstrene og holde smitten nede.

Trysil er en av Norges største hyttekommuner, og ordfører Erik Sletten er positiv til nyheten. Han legger samtidig vekt på at det er viktig å opptre innenfor alle anbefalinger om smitte, som å holde avstand til hverandre og håndhygiene.

– Det er bra at folk får begynne å bruke hyttene sine igjen, så lenge det blir på en klok måte, sier Sletten til VG.

Ordføreren håper man unngår at det nå blir en regelrett folkevandring opp til fjellet.

– Jeg tror ikke det vil skje, for jeg tror folk tenker seg om. Det er fortsatt anbefalt å reise lite, så det blir en forsiktig overgang til å bruke hytta, avslutter Sletten.

KAN VÆRE MULIG: Å stå på ski i Trysil Alpinsenter kan være mulig i slutten av april. Foto: Halvard Alvik

– Det er altfor tidlig

Det er derimot ikke alle som er positive til nyheten. Ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss, mener det er tidlig å oppheve hytteforbudet.

– Det er altfor tidlig. Hytteforbudet burde vært forlenget til i hvert fall 1. mai, sier ordføreren i hyttekommunen Bykle til Fædrelandsvennen.

Han mener at for mange mennesker innenfor kommunegrensen ville sprenge kapasiteten til helsevesenet, som har mer enn nok med de fastboende.

– Det er nokså sannsynlig at smittetrykket i samfunnet er minst like stort den 20. april. Sånn umiddelbart tenker jeg at det er fjorten dager for tidlig, sier Jon Rolf Næss videre.

Jubler for nyheten

– Vi gleder oss til den 20. april! Vi lever for hyttefolket og turistene, og ser frem til at de kommer oppover igjen, sier Roger Espeli, styreformann i Visit Geilo.

Næringslivet som er avhengige av hyttefolket og andre besøkende turister jubler over opphevingen av forbudet.

– Det er jo litt på slutten av vintersesongen, men vi har mer snø nå enn på mange år, så vi kommer til å kjøre opp løypene til og med første helgen i mai, avslutter Espeli.

STARTER SOMMERSESONGEN: Det kan være mulig å sjekke om alt står bra til på sommerhytten sin i slutten av april. Foto: Lise Åserud

Sommerhyttene i fokus

Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag, er også positivt innstilt til opphevingen.

– Vi er fornøyde med at det blir gjort endringer, men er litt usikker på hvor mye det faktisk har å si. Folk kan jo ikke ta igjen påskeferien, så det store trykket på påskefjellet vil ikke komme på samme måte som før, sier Bringsvor.

Trykket på hyttene langs sjøen vil derimot være langt høyere mener Bringsvor.

– I april er det jo både folk på fjellet og langs kysten som har lyst til å starte sommerhalvåret som drar på hyttene sine. Så vi må huske på at rådene fra myndighetene fremdeles står - ikke dra på unødvendige turer og hold deg i samme helseregion om mulig, fortsetter han.

– Vi må også vise oss tilliten verdig, og fremdeles opprettholde høyt smittevern, avslutter Bringsvor.

Publisert: 07.04.20 kl. 20:30

