KLARE: En ny feberpoliklinikk ble åpnet ved en av Oslos legevakter. Pasienter henvises hit fra fastlegen sin eller coronatelefonen kommunen har opprettet, for videre tester og undersøkelser. Foto: Helge Mikalsen

Ønsker å erstatte corona-tiltak med aggressiv testing

Norske myndigheter har bedt ekspertene finne løsninger for å lette på de strenge corona-tiltakene og erstatte dem med hissigere testing. Det har vi fortsatt ikke kapasitet til.

Nå nettopp

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) fikk et hasteoppdrag 23. mars. De skulle «foreslå løsninger der tiltak mot koronaviruset kan gradvis lettes på og erstattes av en mer aggressiv test-, sporings-, og isoleringsstrategi».

Det kom samme dag som FHI rådet myndighetene til å øke innsatsen på testing og isolering av syke. De skriver samtidig at det forutsetter at vi klarer å teste flere enn vi har kapasitet til i dag.

«Inntil nå har FHI fått tilbakemelding på at det er mangler både mht personell, beskyttelsesutstyr, prøvetakingsutstyr samt laboratoriekapasitet, noe som har ført til et behov for å prioritere hvem som skal testes. I samarbeid med Helsedirektoratet og HSØ er vi i gang med å øke testkapasiteten på flere måter. I tillegg vurderer vi økt bruk av selvtesting og hurtigtester.»

Om noen få dager skal regjeringen bestemme om stenging av norske barnehager, skoler og arbeidsplasser skal fortsette etter påske. På spørsmål om kapasiteten er god nok til et strengt testregime, svarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad at det fortsatt gjenstår en del.

– Så langt er det bygget stor kapasitet gjennom innkjøp av nye analysemaskiner ved universitetssykehusene, men det er fortsatt noen begrensninger i tilgangen til reagenser som det arbeides med å løse, sier Nakstad.

På verdensbasis har de kjemiske løsningene brukt for utføre testene blitt en mangelvare. Samtidig skal to maskiner være på plass ved sykehusene i Oslo, som kan gjennomføre tilsammen 2800 tester hver dag.

FHI vurderer nå bruk av hjemmetesting for å kartlegge coronasmitte. Dette bør du vite om hurtigtestene.

– Jobbes med

Til nå er 106.000 nordmenn testet, ifølge FHIs siste oppdatering. Rundt fem prosent har testet positivt for viruset, og de siste dagene har andelen positive prøver blitt mindre.

Norge har vært blant landene som tester flest for covid-19, i forhold til folketallet. Likevel har kriteriene for hvem som testes blitt gradvis strengere, fordi man først ikke har klart å teste alle som innfridde kravene.

– Det jobbes i mange spor med å øke test- og analysekapasiteten for coronavirus i Norge, slik at smittesporing og isolering av syke personer kan gjennomføres på en effektiv måte i tiden framover, sier Nakstad.

Så lenge Norge ikke kan teste og spore smitten i større grad enn i dag, er det et spørsmål om Norge har noe annet alternativ enn å fortsatt holde avstand, med stengte barnehager, skoler og arbeidsplasser. Dette skal kartleggingen finne svar på.

NY TITTEL: Overlege Espen Rostrup Nakstad ble hentet inn som fungerende assisterende helsedirektør, i vikariat da helsetoppen med stillingen selv fikk viruset. Nå er han ansatt som assisterende helsedirektør. Foto: Heiko Junge

Resultatet holdes hemmelig

Rapporten blir offentlig etter at regjeringen har lagt fram sine tiltak. Nakstad vil heller ikke svare på spørsmål om dette arbeidet.

– Arbeidet med framtidige teststrategier henger sammen med de øvrige smitteverntiltakene i samfunnet og vil derfor være en integrert del av det beslutningsgrunnlaget som regjeringen vil benytte når den tar stilling til framtidige coronatiltak som skal gjelde etter påske, sier Nakstad.

Flere rapporter om konsekvensene av tiltakene på barn, på økonomien og effekten det har på smittespredningen, er allerede ferdige. De blir holdt hemmelig til regjeringen legger fram sine tiltak i neste uke.

Helsedirektoratet skal nå gå igjennom rapportene skal sende en sammenfatning til regjeringen.

MANGEL: Helsesekretærene tar på seg fullt smittevernutstyr før de skal møte pasienter ved feberpoliklinikken. Mangel på både utstyr og personell begrenser på mange som kan testes for corona. Foto: Helge Mikalsen

I tråd med britisk forskning

Da norske myndigheter la om sin strategi i kampen mot viruset, brukte de forskning fra Imperial College i England som en mal.

Det var deres analyse som førte til at Helsedirektoratet ga råd om å «slå ned smitten» heller enn å utsette den.

En av mennene bak denne forskningen, professor Neil Ferguson, sier nå til BBC at England gjør de samme undersøkelsene. Helsemyndighetene undersøker om de kan lempe på landets «lockdown» og erstatte noen av tiltakene med offensiv testing og smitteoppsporing.

Sør Korea skal allerede ha gjort dette og lykkes, ifølge det anerkjente forskningstidsskriftet Nature. Ferguson sier til tidsskriftet at han håper andre land følger deres eksempel.

Publisert: 04.04.20 kl. 19:23

Fra andre aviser