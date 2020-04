Verden trenger kanskje ikke vente lenger enn til september før en vaksine mot koronaviruset er klar, melder britiske forskere. Foto: AP / NTB scanpix

Koronavaksine kan være klar i høst

En koronavaksine kan være klar allerede i september, melder britiske forskere. De er 80 prosent sikre på at vaksinen vil virke.

Forsøk på mennesker skal starte opp allerede de neste to ukene, opplyser vaksineprofessor Sarah Gilbert ved universitetet i Oxford til avisa The Times.

– Jeg er 80 prosent sikker på at vaksinen vil virke, sier hun. Forskergruppen hun leder, er ansett som en av verdens førende når det gjelder å utvikle en vaksine mot koronaviruset.

Britiske myndigheter har signalisert at de vil være villige til å betale for produksjonen av millioner av vaksinedoser dersom resultatet er lovende.

På direkte spørsmål om hvorvidt vaksinen vil være klar allerede i september, svarer Gilbert at det er den tidshorisonten man jobber ut fra.

– Men det er ingen garantier for at den vil virke, føyer hun til.

Utviklingen av vaksinen avhenger nemlig av at den kan testes der hvor det er relativt stor smittespredning i befolkningen, samt at spredningen skjer med en viss hastighet, slik at man raskt kan innhente en betydelig mengde data og slik finne ut om vaksinen virker.

Mange land har imidlertid grepet til drastiske tiltak for å hindre smittespredning, noe som kan gjøre arbeidet med å utvikle vaksinen vanskeligere.

