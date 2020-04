FÆRRE AV DISSE: Andelen pasienter som trenger respiratorer i behandlingen av covid-19 synker i Norge. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Færre innleggelser på sykehus: – Vi har lykkes

På én uke har antallet pasienter på respirator sunket med 31. Fagdirektør i Helsedirektoratet er optimistisk.

Siden den 4. april har antallet covid-19-pasienter som behandles med respirator på norske sykehus gått jevnt og trutt ned. Langfredag ligger 67 mennesker i respirator, mot 98 den 4. april. Det viser VGs oversikt, som baserer seg på tall fra helseforetakene rundt om i landet.

– Det er gledelig at antall innleggelser avtar og at det er nedgang i antall som må behandles med respirator. Det er ett av målene på at vi er i ferd med å ha kontroll over epidemien, sier Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet, til VG.

Han mener det skyldes en samlet innsats og det er viktig at innsatsen fortsetter i tråd vedtaket i regjeringen.

– Kan komme nye bølger

Antall sykehusinnlagte har ifølge VGs oversikt gått ned fra 254 torsdag til 233 fredag. 89 ligger på intensivavdeling, mot 92 i går. Tallet på sykehusinnlagte har hatt en fallende trend siden mandag.

– Det gir grunnlag for å anta at vi har vi har lykkes med de tiltakene vi har satt inn i denne første fase, men mange av tiltakene bør fortsette, fortsetter Lie.

– Det gir optimisme til tanken om at vi sannsynligvis er over en topp, men det kan komme nye bølger. Derfor må vi fremdeles planlegge for at det kan bli mer krevende og samtidig lette på tiltak, under kontroll, avslutter fagdirektøren.

10.04.20

