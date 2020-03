SYMBOL: Statsepidemiolog Anders Tegnell fra Sverige har stått i bresjen for svenskenes strategi for å bekjempe coronavirus-epidemien og covid-19. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Anerkjent medisinsk tidsskrift om Sveriges corona-strategi: – En dårlig vurdering

Sverige, USA og Storbritannias trege respons på covid-19-epidemien ser stadig mer ut som et feilgrep, mener redaktørene i et av verdens mest anerkjente tidsskrift for medisinsk forskning.

I Sverige har nå 146 personer dødd av coronasmitte, med 36 denne helgen alene.

– Sinnet vokser i befolkningen mens ledere skynder seg med å skaffe tester, smittevernutstyr og respiratorer for sykehus med sprengt kapasitet, skriver redaktørene i Lancet i sin lederartikkel.

Tidsskriftet er et av verdens mest anerkjente for medisinsk forskning.

Storbritannia, USA og Sverige ventet lenger enn andre vestlige nasjoner med sterke tiltak mot coronaviruset. Sverige og USA har fremdeles mindre inngripende tiltak enn Norge.

Lancet sier at «den trege responsen i starten i land som Storbritannia, USA og Sverige nå i stadig større grad ser ut som en dårlig vurdering». Tidsskriftet mener verdens nasjoner burde lært av tidligere erfaringer.

– I begynnelsen kom et lappeteppe av skadelige reaksjoner fra mange ledere, alt fra benektelse eller malplassert optimisme, til passiv aksept for massedød. Det ble rettferdiggjort med at dette var en situasjon som vi ikke har sett før, skriver redaktørene.

Det stemmer ikke, mener tidsskriftet, for man så også omfattende skade med virus som SARS, MERS, Ebola, Zika og svineinfluensa.

– Det har vært en utbredt forståelse blant forskere at en pandemi en dag vil komme, fortsetter de.

– Norge er forsøkskanin

I et intervju med VG forklarte statsepidemiolog Anders Tegnell hvorfor Sverige har valgt en annen vei. Her gikk han ut mot grensestenging og stenging av skoler og barnehager i Norge.

Effekten er tvilsom, ifølge Tegnell, og tiltakene fører til en økonomisk depresjon og arbeidsledighet, som også har negativ effekt på folkehelsen.

– Vi og Norge har samme mål: Vi ønsker begge to å få en langsom smittespredning i samfunnet slik at helsevesenet kan håndtere de som blir syke – frem til vi muligens oppnår flokkimmunitet, sa han til VG.

Han sier at Norge er forsøkskanin vel så mye som Sverige, med tiltak man aldri har brukt før.

– Forskjellen er grepene vi har valgt for å minske farten på spredningen. Vi mener det viktigste er at personer som er syke holder seg hjemme, så de ikke sprer smitte, forklarte Tegnell.

England hadde fotballkamper og veddeløp

Mens flere land lukket seg, fortsatt livet som før i England. Over 50.000 mennesker samlet seg til hesteveddeløp, mens 590 briter hadde testet positivt.

– Vi vurderer å forby offentlige arrangementer. De vitenskapelige vurderingene er at dette har liten effekt på spredningen, sa statsminister Boris Johnson 13. mars.

Regjeringen gikk for en strategi for «flokkimmunitet», der flertallet av befolkningen blir immune gjennom å først bli smittet.

Tre dager senere var 35 briter døde av covid-19, og innbyggere ble oppfordret til å ikke ha fysisk kontakt. Skoler var fortsatt åpne og store arrangementer ble ikke forbudt. Regjeringens sjefrådgiver, Patrick Vallance, mener at en fullstendig nedstengning ikke fungerer på lang sikt.

Trump: «Helt under kontroll» i USA

USA hadde sitt første bekreftede tilfelle av smitten 21. januar, en hel måned før Norge. Landet var tidlig ute med å stenge grensene, og president Donald Trump tvitret at de «hadde det helt under kontroll».

Smitten spredte seg og den 13. mars erklærte Trump nasjonal nødssituasjon. Noen dager senere ble befolkningen bedt om to ukers hjemmekontor og sosial avstand.

Mandag er over 2.500 amerikanere bekreftet døde av coronavirus.

Flere følger ikke WHO

Lancet-redaktørene skriver at mange mennesker globalt er redde, sinte og uten tillit til egne politiske ledere. Pandemien nærmer seg Afrika og Sør-Amerika, der frykten er at dårlig helsevesen og lite medisinsk utstyr gjør mange land svært utsatt.

Redaktørene er spesielt kritiske til at mange land enda ikke følger Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalinger: utbredt testing, karantene av smittetilfeller, smittevernsporing, og sosial distansering.

I stedet har de forsøkt et lappeteppe av tiltak, der de isolerer de eldre og andre i risikogrupper.

Publisert: 31.03.20 kl. 09:03

