TØFFE TIDER: Også for Ove Johansen (til venstre) og Stein Færø har det blitt vanskeligere under pandemien. Foto: Jostein Overvik, VG

Vanskeligstilte under coronakrisen: – Jeg er redd

AKERSELVA (VG) Frelsesarmeen er bekymret for corona-situasjonen ute i Oslos gater. Allerede sårbare grupper har fått det enda tøffere, og smittefaren vokser blant rusmisbrukere og vanskeligstilte.

– Vi er redd for at smitten kan spre seg veldig fort. Det er en situasjon vi frykter, sier Geir Gustavsen i Frelsesarmeen.

De deler vanligvis ut mat innendørs på Fyrlyset i Urtegata. Nå har de flyttet seg ut noen hundre meter lenger øst i Oslo.

Stadig flere søker seg mot et gratismåltid på Elgsletta. Det har gått fra 100 til over 200 om dagen. Omtrent halvparten er rusmisbrukere. I den andre halvdelen finnes mange utenlandske borgere – som håndverkere fra Polen.

De mistet jobben på dagen da krisen traff Norge.

– Vi har jo også barnefamilier som har kommet for å få mat. Det er ikke noen stor gruppe. Men det har skjedd, forteller Gustavsen.

Ove Johansen (67) er engstelig for smitten som brer seg i hovedstaden. Den første bølgen med coronasmitte er på retur i Norge, men hovedstaden er den norske episenteret for viruset.

– Jeg er redd, sier Ove.

Han klapper hunden Casper kjærlig. Ove går på metadon og forteller at han har en alvorlig underliggende sykdom. Pensjonisten har levd et tøft liv. Han tar seg en røyk sammen med Stein Færø (64).

– Folk er ikke så veldig nøye med hygienen. Mange her er ikke så flinke uansett, sier Stein.

Han har nettopp spist pølsegryte på den elektriske farkosten sin på Elgsletta rett øst for Akerselva.

Skråningen ned mot elva ligger stille i vårdagen. Sandvolleybanen står ubrukt. Det dukker opp en treningsavhengig på apparatene ved siden av. En sakte strøm av folk går til den mobile matboden oppe i bakken.

SUPPE, SÅPE, FRELSE: Geir Gustavsen og Frelsesarmeen har flyttet tilbudet om gratis mat utendørs i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Vannet renner like seigt forbi og videre ut i Bunnefjorden. Øverst på sletta står Skule Waksviks skulptur av skogens konge med en hissig elghund, en forlatt boks med lapskaus og litt gjenglemt frukt, i hælene. Her leves det fra hånd til munn.

Ove Johansen bor i kommunal leilighet på Schous plass nederst på Grünerløkka. Vanligvis har han hjemmehjelp tre ganger i uken. Men Ove forteller at epidemien har satt en stopper for det. Pleierne kommer ikke lenger inn døren i leiligheten som ifølge Johansen er svært plaget av veggdyr.

– Men vi møtes ute og tar en røyk. Det er hyggelig. Men det blir veldig mye ensomhet, sier Ove Johansen mens omplasseringshunden Casper snuser litt rundt.

Han holder avstand til kompisen i den elektriske rullestolen. Til matboden har det akkurat kommet en kar med hodetelefoner, sykkel og hissige bevegelser. Han kommer fra Brugata og er oppgitt over politiet. De har gitt klar beskjed om at heller ikke rusmisbrukere nå skal stå tett samlet. Delingen av stoff blir vanskeligere.

Geir Gustavsen i Frelsesarmeen sier mange fortsetter å stå i tette grupper.

– Politiet er inne for å løse opp gruppene. Noen ganger virker det en liten periode, men så kommer de tilbake. De har ikke noen lovhjemmel til å løse opp tette grupper. Veiledningen fra Folkehelseinstituttet sier jo at det ikke bør samle seg mer enn fem personer. Det er det mange som har fått med seg også her, sier han.

Han forteller om rusavhengige som deler hasjpiper og utveksler stoffer med hendene mens de står sammen med centimeteres avstand.

– De fleste prøver å passe seg. Men i narkotilstand eller alkorus kan ting skje, mener Garth Garseth (59).

HOLDER AVSTAND: Frelsesarmeen gjør det de kan for at ingen skal bli smittet utenfor matboden. Garth Garseth holder også ekstra avstand til folk nå om dagen. Foto: Jostein Overvik

– De fleste rundt Urtegata er alkoholikere. De kan fort si «nei det gir jeg f ... i». En kamerat av meg tok en åpen boks han fant på gaten og skulle skjenke seg. Jeg fikk stoppet ham og gikk i stedet til butikken og kjøpte en øl, forklarer han.

Garseth har spilt på landslaget i gatefotball, har i periode på 12 år vært uten fast bopel og kjenner livet på Oslo-gatene godt. Han ser at situasjonen kan bli vanskelig for mange av dem som er lengst ute.

– Når du er på gaten og bruker du stoff så er du veldig avhengig av andre. Det er ikke lett om du ikke vet hvor du skal ligge og hvem som har ligget der før. Det er kaotisk, beskriver han.

Selv hadde Canada-fødte Garth svineinfluensa for ti år siden, havnet i oksygentelt på sykehus og «har aldri vært så syk» i hele sitt liv.

– Jeg passer på hendene, avstanden til folk, og har tørkepapir i lommen. Det er viktig, sier han.

Frelsesarmeen holder matboden oppe i fire timer syv dager i uken. Slik er det i påsken også. De har tidligere sagt til VG at de nå ser flere nye på en dag enn de før epidemien så på en måned. På Elgsletta har antallet besøk steget fra 100 til over 200 siden armeen flyttet maten ut.

MENYEN: På Elgsletta serveres det frukt, yoghurt, drikke og en varmrett eller matpakke. Ikke alt blir fortært. Bildet er fra Skule Waksviks statue «Elg» øverst i parken. Foto: Jostein Overvik

VG møter to brødre fra Frankrike med opprinnelse i Nord-Afrika. De forteller at jobbene med å lage pizza og kebab forsvant da pandemien kom. Det gjorde også bostedet på Holmlia sør i Oslo.

– Det er hardt. Vi kommer ikke inn på Oslo S. Og det er ikke mange steder å være innendørs, sier de mens de spiser mat fra to små spann av gjennomsiktig plast.

Nesten alle hjelpeorganisasjonene har flyttet sine tiltak utendørs. Blå Kors slipper fortsatt folk inn i små grupper.

– Vi har ikke lyst til å dra tilbake til Frankrike. I hjembyen vår er smitten verre enn her, sier brødrene.

GÅR UTE: De to franske brødrene Ibrahim og Nabil lever fra hånd til munn. Foto: Tore Kristiansen

Om natten søker de ly i gymsalen på Uranienborg Skole. Der har Røde Kors de siste to ukene hatt 40 sengeplasser for hjemløse.

– De som ikke har tak over hodet har det ytterligere vanskelig nå. Mange av lavterskeltiltakene som tilbyr et sted å være – varme – de har du ikke nå, sier Geir Gustavsen.

Frelsesarmeen er bekymret over flere ting i forhold til bostedsløse utlendinger som ikke er registrert i Folkeregistret. Blant annet har det for denne gruppen blitt klart vanskeligere å skaffe seg medisiner i Oslo, mener armeen.

Tilgangen på stoff har også variert etter at store deler av Norge ble stengt ned for tre uker siden.

– Alt er mye vanskeligere å få tak i, beskriver Ove Johansen ved matboden på Elgsletta. Det er også Frelsesarmeen oppmerksom på.

– Det har vært en tørke på hasj. Folk har ruset seg på andre midler enn de vanligvis gjør. Det fører til endret atferd og er problematisk, sier Geir Gustavsen.

Publisert: 12.04.20 kl. 06:50 Oppdatert: 12.04.20 kl. 07:00

