BEKYMRET FOR RUSMISBRUKERNE: Fastlege Stig Asplin er redd for at de rusavhengige pasientene hans tvinges ut på gaten for å kjøpe benzodiazepiner, etter at han ble fratatt forskrivningsretten. Foto: Hanna Kristin Hjardar

110 stoffavhengige mistet fastlegen sin: – Noen tenker å avslutte livet

Fastlege Stig Asplin ble fratatt retten til å skrive ut medikamenter som eks-narkomane pasienter er avhengige av. Nå frykter han at de havner på gaten igjen, og raser mot Statens helsetilsyn.

Papirene med anken som Asplin har sendt til helsetilsynet, ligger spredt utover et sort langbord på legekontoret ved Skøyen i Oslo.

Her har han tatt i mot rusmisbrukere i over 20 år. De aller fleste er avhengige både av opiater som heroin og metadon, og benzodiazepiner, altså beroligende- og sovemidler.

– Stoffavhengige psykiatriske pasienter er de som trenger oss aller mest. Mange har selvmedisinert seg på rusmidler siden de var unge, og de fleste har tilleggslidelser. Å hjelpe dem er noe av det mest meningsfylte man kan gjøre som lege, sier Asplin.

En stor andel av pasientene er overtatt fra lege Sverre Eika ved lavterskeltilbudet 24sju og Gatehospitalet. Sammen har de ifølge Asplin laget et opplegg som gjør dem i stand til å leve normale liv.

I februar satte helsetilsynet en stopper for dette, etter å ha ført tilsyn med behandlingen av seks av dem fastlegen beskriver som sine mest krevende pasienter. Tilsynet mente at Asplin ikke oppfylte helseforskriftens krav om forsvarlig helsehjelp.

Han hadde flere enn 110 stoffavhengige på listen da vedtaket kom.

VG har snakket med én av dem, en 58 år gammel mann som med ny fastlege ble tvunget av medikamenter han mener er helt nødvendig for å mestre livet.

– Det vi frykter nå, er at mange av disse blir psykisk ustabile eller faller hen til gatemarkedet igjen, sier Asplin og peker på at pandemien gjør situasjonen særlig alvorlig.

– Gatemarkedet er delvis tørket inn. De får nesten ikke tak i stoff, og det de får tak i er dyrt. Da må de begynne med kriminalitet eller prostituere seg igjen. En forferdelig ond sirkel, sier fastlegen.

ET TILBAKESKRITT: Fastlegen beskriver tilsynets beslutning som et enormt tilbakeskritt for den sårbare gruppen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Norsk pasientforening: Legene frykter sanksjoner

Norsk pasientforening mener det er en kjent problemstilling at fastleger vegrer seg for å skrive ut benzodiazepiner.

Generalsekretær Tove Hanche-Olsen peker på to faktorer:

Frykt for sanksjoner fra helsetilsynet

LARs system som ifølge foreningen ikke er tilpasset enkeltpasienters behov

Helsepolitisk talsperson Carl Erik Grimstad (V) på Stortinget stiller seg bak kritikken. Han mener saken til Asplin gir grunnlag for å gjennomgå helsetilsynets rutiner.

– Den bør vi gjennomgå kritisk, fordi jeg opplever dem som veldig restriktive i denne sammenhengen, sier Grimstad.

les også Mistet sønnen i selvmord: «Den livsglade Jakob kom aldri tilbake»

«DE NARKOMANES LEGE»: Sverre Eika stiller seg bak kritikken Stig Asplin retter mot helsetilsynet. Foto: Privat

– Ikke laget for denne typen pasienter

Nå har Asplin og kollega Sverre Eika, kjent som de narkomanes lege, klare forventninger til helsetilsynet.

De ber dem revurdere hva som ligger i begrepet forsvarlig helsehjelp.

– Man må huske på at pasientene vi snakker om, ofte er gitt opp av LAR. Helsetilsynet glemmer hva som er alternativet, når de sier at det er uforsvarlig å gi disse pasientene metadon og benzo. Hvis ikke de får det, går de på gaten. Så enkelt er det, sier Eika.

Han innrømmer at kombinasjonen av benzodiazepiner og opiater kan være farlig, men ikke for dem som har fått en fast konsentrasjon og bygget opp toleranse over lang tid.

Eika mener de tyngste rusavhengige bør behandles på lik linje med kreftpasienter, altså gjennom et samarbeid med sykehusets somatiske avdeling og fastlegene.

– At man ikke skal gi medisiner som er tilgjengelig for de andre pasientgruppene, til en så dårlig pasientgruppe som ligger tannløse i veikanten, er helt hårreisende, sier legen.

les også Vanskeligstilte under coronakrisen: – Jeg er redd

Asplin mener forskriftene er laget for en normalisert pasient som ikke finnes blant denne gruppen.

– Helsetilsynet teller piller og antall avlagte urinprøver, men de hopper bukk over det viktigste; hvordan det går med pasienten, sier Asplin.

Han forteller at pasientene som ble kontrollert, hadde lange lidelseshistorier med mangelfull hjelp fra helsevesenet.

– I stedet for et liv under en bro eller på stadig nye hospitser, bor de nå i egne leiligheter, møter opp til avtalte timer og får medisiner fra apoteket. Takket være hjelpen de fikk fra oss, sier fastlegen.

IKKE BARE STOFFMISBRUKERE: Fastlegen peker på at de tyngste rusavhengige pasientene også gjerne sliter med til dels alvorlige psykiatriske diagnoser. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Altfor mange nekter dem hjelp

I innboksen til Asplin ligger tekstmeldinger fra tidligere pasienter som opplever å stå i en fortvilet situasjon.

– Noen tenker å avslutte livet. Noen spør meg om hvem de kan gå til, men jeg må være ærlig nok til å si at jeg ikke vet. Og pasientene opplever at de blir avvist eller ikke forstått, sier han og utdyper:

– Altfor mange leger nekter dem hjelp eller kommer med rigorøse krav som de ikke er i stand til å oppfylle. Det er faktisk ikke mulig å hjelpe denne gruppen pasienter uten å utfordre retningslinjene.

– I helseforskriften advares det sterkt mot sammenblanding med benzodiazepiner?

– Jeg advarer også mot det. Men det hjelper ikke å trappe ned på beroligende, hvis de kjøper farligere stoffer på gaten i stedet, svarer Asplin.

JOBBER MED ANBEFALINGER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at Helsedirektoratet vurderer bruk av benzodiazepiner som et tiltak for rusmisbrukere under pandemien. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Helseministeren: Vurderer retningslinjene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) svarer at det jobbes med å revidere retningslinjen for LAR, og at de har som mål å inkludere flere legemidler og sørge for at den enkelte får økt valgfrihet.

– De er i sluttfasen av arbeidet med en revisjon av nasjonal faglig retningslinje for LAR, som etter planen vil bli publisert andre halvår av 2020, sier han.

– Norsk pasientforening mener at fastleger vegrer seg for å skrive ut benzodiazepiner i frykt for sanksjoner. Kan det være behov for å evaluere helsetilsynets rutiner?

– Helsetilsynet ser til gjeldende anbefalinger fra Helsedirektoratet i sine vurderinger. Bruk av benzodiazepiner hos pasienter i LAR er et av flere viktige tema i arbeidet med revisjonen.

Høie sier videre at direktoratet følger nøye med på utviklingen i rusmiljøene under pandemien.

– De holder på å lage anbefalinger som bidrar til at disse får nødvendig hjelp dersom de blir satt i karantene eller isolasjon. Bruk av benzodiazepiner i slike situasjoner, er et av tiltakene som vurderes, sier statsråden.

les også Det er en enorm samfunnsgevinst i å holde narkotikabruken nede

Helsetilsynet: – Ment å fremme pasientsikkerheten

Statens helsetilsyn ønsker ikke å kommentere Asplins konkrete sak og viser til vedtaket.

De svarer på generelt grunnlag at slike vedtak nesten uten unntak skyldes lovbrudd i flere tidligere tilsynssaker, der legens rekvirering har vært vurderingstema.

– Tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, er et vedtak som er ment å fremme pasientsikkerheten og være formålstjenlig, med utgangspunkt i at en mildere reaksjon har vist seg ikke å fremme formålet med tilsynet.

Videre beskriver de LAR-forskriften som en viktig rettesnor.

– Å mer eller mindre systematisk gi pasientbehandling som avviker fra nasjonale veiledere og lovbestemte krav, vil som regel innebære at man som lege har begått lovbrudd og at behandlingen i slike tilfeller vurderes som uforsvarlig.

Helsetilsynet peker også på at den medisinske saksbehandlingen rundt slike tilsynssaker gjennomføres av leger med lang erfaring fra arbeid som fastleger.

– Pasientbehandling med vanedannende legemidler over lang tid, er som oftest en dårlig behandling. Helsetilsynets overordnede syn, er at en leges rekvirering ikke skal bidra til at legemiddelavhengighet oppstår eller til at en allerede etablert legemiddelavhengighet vedlikeholdes.

