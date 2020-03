BARN I SKOLE, FORELDRE PÅ JOBB: Administrerende direktør Stein Lier Hansen vil ha arbeiderne tilbake til sine bedrifter. Foto: Gøran Bohlin

NHOs største forening: Ber om at barnehager og barneskoler åpner etter påske

NHOs største forening, Norsk Industri, presser på for at ansatte skal få vende tilbake på jobb, i stedet for å være hjemme og passe barn.

VG skrev mandag at leder Stein Lier Hansen i Norsk Industri mener helsemyndighetene må vurdere å åpne barnehagene etter påske.

Etter å ha fullført en undersøkelse i medlemsmassen er Lier Hansen klarer og tar med barneskoler.

– Tilbakemeldingene fra våre bedrifter gjør at vi mener det er riktig at barnehager og skoler åpner igjen etter påske. Bedriftene våre mener det er viktig for å få ansatte tilbake på jobb, sier Lier Hansen til Helsedirektoratet.

Direktoratet ba om la dette til grunn i en spørrerunde til store aktører i norsk arbeidsliv:

«For å vurdere effekt av innførte nasjonale tiltak mot Covid-19-pandemien, og eventuell oppskalering eller nedskalering, tar Helsedirektoratet imot deres vurdering av følgende:

Er det noen tiltak som er spesielt krevende og som man bør ta sikte på å avvikle først, hvis det skulle bli mulig å lempe på tiltakene? Er det noen tiltak som er unødvendige, har liten effekt eller utilsiktede negative effekter? Hva vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn? Er det noen andre tiltak eller justeringer av dagens tiltak som vil kunne gi bedre og mer målrettet effekt enn dem vi har i dag?

Norsk Industri har gitt følgende svar:

«For å unngå at vi går fra en kortsiktig krise til en langsiktig dyp krise er det vår vurdering at en gradvis åpning av samfunnet må starte etter 13. april. Sentralt for å få samfunnshjulene i gang igjen er at barnehager og barneskoler gjenåpnes, slik at effektiviteten i arbeidsstokken bedres.»

De legger til:

«Et element i dette vil også være at oppfordringen til bruk av hjemmekontor justeres. De som har mulighet for en trygg reisevei til og fra jobb må kunne benytte sin vanlige arbeidsplass».

– Helsemyndighetene avgjør

Lier Hansen sier det er bedt om å svare på industriens behov.

– Vi er ikke bedt om å vurdere smitteeffektene. Det er det opp til helsemyndighetene å avgjøre, sier Lier Hansen til VG.

Han sier at de har spilt inn en litt svakere variant:

– Dersom det av smittevernhensyn ikke lar seg gjøre å gjenåpne barnehager og skoler ber vi om at virksomhetsledelsen kan gis anledning til å definere bedriftskritiske funksjoner/nøkkelpersonell og at slike gis rettigheter som samfunnskritisk personell har i dag.

De ber også om at det åpnes for innreise for utenlandske fagarbeidere og at karanteneperiode for friske arbeidere som ikke faller inn under generelle karanteneregler unngås.

Flere tiltak

Her er andre tiltak som NHOs største industriforening foreslår overfor Helsedirektoratet:

Forenklinger ved grenseoverganger, i havner og terminaler. Her oppstår det i dag unødige forsinkelser.

En rekke av våre bedrifter ønsker å bidra med produksjon av smittevernutstyr og desinfeksjonsmidler. Vår erfaring etter flere uker med tett kontakt med Sykehusinnkjøp og vedtak i Helse Sør-Øst er at vi er overrasket over hvor lite margin man opererer med med hensyn til behov og beholdning.

Lier Hansen fremholder at mens man bruker milliarder av kroner til andre krisetiltak, opererer helsesektorens innkjøpere med for lite marginer.

– Resultatet ser vi av lokalt mangel på utstyr flere steder, selv om man sentralt sier man har kontroll. Gitt den fortsatt usikre forsyningssituasjonen internasjonalt må det legges til rette for mer nasjonal produksjon av slikt utstyr. Avklaringene må komme raskt for de bedriftene som er aktuelle.

Han legger til:

– Dette er også svært viktig for at behandlingskapasiteten i sykehusene skal holdes på høyt nivå og ikke tas ned pga unødvendig forsiktighet i innkjøp. Vår overordnede frykt er at feil politikk på dette området kan føre til at den begrensningsregulerende politikken blir videreført for lenge, og da til stor skade for samfunnsøkonomien.

Norsk Industri er en forening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Der ønsker man ikke å kommentere saken tirsdag kveld.

Et ekspertutvalg skal i løpet av uken vurdere om barnehager og barneskoler kan gjenåpnes etter påske.

Publisert: 31.03.20 kl. 20:49

