Norwegian snur: Fjerner sminke-krav til kvinnelig kabinpersonale

I Norwegians reviderte reglement for sitt kabinpersonale fra april i år kom det frem at selskapet stilte strenge krav til de ansattes utseende. Nå har de ombestemt seg.

Da VG omtalte reglementet i april vakte kravene sterke reaksjoner hos flere.

Gjennom 22 sider tok selskapet for seg i detalj hvordan de ansatte skulle sminke seg og bære uniformen. I reglene het det blant annet at de kvinnelige kabinansatte måtte bruke enten en lett foundation, krem med farge eller pudder. De påla også kvinnene å bruke naturlig øyensminke.

De mannlige ansatte fikk derimot ikke denne muligheten om de ønsket, og fikk kun lov til å dekke til kviser eller blåmerker.

Norwegian forsvarte kravene da VG var i kontakt med dem i april, men har nå ombestemt seg.

Valgfritt – og tillatt for både kvinner og menn

– Vi er i gang med å endre på uniformsreglementet. Nøytral, diskret sminke er valgfritt både for kvinner og menn i det nye forslaget, skriver Astrid Mannion-Gibson, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, i en e-post til VG fredag.

I reglementet var det også et krav om at de kvinnene skulle bruke sko med en hæl på minimum to centimeter.

– Kravet om hæl på skoene er tatt bort. Vi ser at enkeltdeler i regelverket har skapt reaksjoner og det har aldri vært vår hensikt å diskriminere eller støte noen. Samtidig så er det viktig å presisere at uniformsreglementet har blitt utarbeidet i samarbeid med våre egne kabinansatte fra flere land, skriver Mannion-Gibson.

– Kan rammes av loven

Flere VG var i kontakt med i forbindelse med saken om regelverket pekte på at slike krav ikke hører hjemme i 2019.

– Min umiddelbare reaksjon er at det nesten er komisk at dette er en problemstilling i 2019. Mens resten av samfunnet har beveget seg videre, sitter Norwegian fast i «Mad Men»-universet fra 50-/60-tallet, sa Ingrid Hødnebø, leder av SVs kvinnepolitiske utvalg, til VG.

Diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm pekte også på at regelverket kunne rammes av loven.

– Sminkekrav og krav om sko med hæler utelukkende for kvinner er forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Det kan dermed rammes av loven. Det dreier seg altså om utseendemessig krav til kvinner for å utføre en jobb, skrev Bjurstrøm til VG.

