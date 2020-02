Elgen forvillet seg opp på garasjetaket

Mari-Christin fikk seg en annerledes morgen denne uken da en elg dukket opp på garasjetaket deres.

Nå nettopp

– Det kunne ha gått ordentlig galt, for han skjønte ikke at det var et garasjetak, sier Mari-Christin Eriksen.

Hendelsen skjedde rundt klokken halv åtte på onsdag morgen i Øverbygd i Målselv kommune.

– Barna skulle på skolen og synes det hele var kjempeartig, sier Eriksen.

Elgen kom løpende ut av skogholtet, men måtte bråstoppe da den var på vei utfor kanten av taket. Der ble den stående forvirret over hvordan den skulle komme seg ned.

SE OGSÅ: En elg kom inn i skibakken i Åre i Sverige, og var centimeter fra å krasje med skiløperne

– Å, herregud! Ikke gå ned der, roper Eriksen i videoen hun har sendt inn til VG.

Mobilvideoen viser stemningen på innsiden av husets fire vegger da de var vitne til elg-dramaet.

– Vi så egentlig på en annen elg som var litt lengre ned i gaten, men så plutselig dukket det opp én til på taket vårt, sier hun til VG.

Elgene løp til slutt sammen tilbake inn i skogen, og morgenrutinene fortsatte som normalt i Mari-Christins hjem.

Publisert: 21.02.20 kl. 13:54

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser