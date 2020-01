EKTEPARET HAGEN: Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Her de to avbildet i et tilsynelatende festlig lag. Foto: Privat

Tom Hagen sender e-poster til politiet: Prøver å finne svar

Anne-Elisabeth Hagens ektemann har sendt minst åtte e-poster til politiet med sine tanker om hvordan forsvinningsgåten kan løses.

Nå nettopp

Siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i 2018, har ektemann og milliardær Tom Hagen holdt en lav profil i offentligheten, slik han også gjorde før forsvinningen.

Nå får VG opplyst at ektemann Tom Hagen, med hjelp fra en bekjent og forretningspartner gjennom en årrekke, underveis i etterforskningen har formidlet minst åtte lengre e-poster til politiet.

Her skal Hagen være opptatt av å bidra med informasjon som kan bidra til løsning av saken, etter det VG får opplyst.

VG har også fått opplyst at rådgiveren har bistått Tom Hagen med å sette opp en liste med potensielle gjerningspersoner som kan ha stått bak eller medvirket til forsvinningen.

– Hvordan ser politiet på innspillene som kommer fra Tom Hagen?

– Informasjonen vi får inn vurderes, og den informasjonen vi anser som relevant følges opp. Får vi informasjon om navngitte personer, vil det naturlig bli sjekket opp mot informasjon i etterforskningen til enhver tid, uten at jeg kan gi noen ytterligere detaljer om det, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

– Helt vanlig

Etterforskningsleder Brøske forteller at de tar på alvor den informasjonen som kommer, enten det er fra Tom Hagen, eller andre i familien.

– At familiemedlemmer har kommet med innspill, synspunkter og tanker, er helt vanlig for familier i tilsvarende saker. Vi har fått informasjon fra familien også her, og vurderer den på lik linje med annen informasjon i saken, sier Brøske.

– Hvor er det mailene med Tom Hagens innspill havner?

– De havner hos dem som har ansvaret for familierelasjonen i etterforskningsgruppen, sier Brøske.

– Jeg har ingenting å melde

Etter det VG får opplyst, er informasjonen som kommer frem i Hagens e-poster omfattende og peker i mange retninger angående hvem som kan stå bak forsvinningen til hans kone gjennom 40 år.

VIL IKKE KOMMENTERE: Svein Holden, Tom Hagens bistandsadvokat, ønsker ikke å kommentere e-postene som er sendt til politiet. Foto: Helge Mikalsen

VG har vært i kontakt med Hagens rådgiver, som har skrevet mange av Hagens mailer til politiet, men han er tydelig på at han ikke ønsker å kommentere sin rolle. Han er for tiden involvert i Tom Hagens forretningsvirksomhet.

– Hva er din rolle som hjelper for Tom Hagen?

– Jeg har ingenting å melde om saken på noen som helst måte. Da er det fortsatt Svein Holden som er rette mann til å uttale seg om det, sier Hagens rådgiver.

Politiet er kjent med Hagens rådgiver.

– Hvilken rolle han eventuelt har, må Hagen eller nevnte person svare på selv, sier etterforskningsleder Brøske.

Møte med eks-kriminell

Etter det VG får opplyst har han helt siden starten av forsvinningen vært engasjert av Tom Hagen til både research og skriving av mailer.

Han har bistått Hagen med rådgivning opp mot hvordan han skal forholde seg til pressen. VG får opplyst at dette er en vennetjeneste, og ikke noe han får betalt for.

Videre har han også deltatt i møter med eksterne aktører sammen med bistandsadvokat Svein Holden. Sist gang Tom Hagen var i et slikt møte, var med det tidligere danske Hells Angels-medlemmet Michael Green, som skal ha blitt spurt om å gjøre en vurdering av forsvinningssaken.

TILBAKE PÅ ÅSTEDET: I desember var politiet tilbake i Sloraveien 4 for å gjennomføre lydundersøkelser. Foto: Tore Kristiansen

Møtet ble avholdt på Svein Holdens kontor hos advokatfirmaet Hjort i fjor høst. Da var Hagens nære forbindelse og hjelper også til stede. Også politiet ble informert om dette møtet, som først ble omtalt av TV2 i oktober i fjor

Hverken Hagens rådgiver eller Tom Hagens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å kommentere dette møtet overfor VG.

Vil hjelpe politiet

I løpet av de siste 15 månedene har Tom Hagen vært i flere vitneavhør og i uformelle statusmøter med politiet. Siste gang han var i avhør, sammen med resten av familien, der saken ble gjennomgått, var i fjor sommer.

Underveis i etterforskningen har Hagen vært opptatt av å komme med innspill til politiet for hvordan saken kan løses.

VG er kjent med at Tom Hagen overfor bekjente har lansert sine tanker om hva slags personer eller miljøer som kan stå bak ugjerningen, og at han regelmessig har ønsket å spille dette inn for politiet.

TAR DET PÅ ALVOR: Etterforskningsleder Tommy Brøske er ordknapp om e-postene, men sier at politiet tar dem på alvor. Foto: Helge Mikalsen

– Hva er det som kommer av innspill fra ektemannen?

– Det ønsker jeg ikke å komme inn på. Det overlater jeg til ham selv, eller bistandsadvokaten hans å svare på, sier Tommy Brøske til VG.

Svein Holden sier til VG at han ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer.

Vil ikke uttale seg

Tom Hagen har selv valgt å ikke uttale seg om den mulige drapssaken offentlig, men hans bistandsadvokat Svein Holden har gitt klart uttrykk for hvor vanskelig familien har hatt det siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

En person som står Tom Hagen nær, har gitt uttrykk for at Tom Hagen ikke ønsker å bidra til den enorme oppmerksomheten rundt konas forsvinning, fordi offentlighet rundt ham og sorgen ikke vil bidra til å bringe kona tilbake, slik han ser det. Han har forklart at han heller vil hjelpe politiet med konkret informasjon, enn å bidra til det han har omtalt som underholdning i pressen.

Håper hun kommer tilbake

Bistandsadvokat Svein Holden har hele veien uttalt at familien håper at Anne-Elisabeth en dag kommer hjem, men flere personer med tilknytning til Hagen-familien sier at håpet svinner for hver dag som går.

Siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant, har hennes nærmeste familie vært opptatt av å få bevis på at hun er i live. De har siden forsvinningen henvendt seg en rekke ganger til en ukjent motpart, som angivelig skjuler seg bak krypterte valutaer, og som i et trusselbrev krevde familien for over 100 millioner kroner i kryptovalutaen Monero.

PÅ SKITUR: Her er Hagen-ekteparet fotografert på skitur for flere tiår siden. Politiet etterforsker Anne-Elisabeth Hagens forsvinning som et mulig drap. Foto: Privat

I sommer, like etter at politiet endret hovedhypotese fra økonomisk motivert kidnapping til drap, ble det kjent at familien betalte over 10 millioner kroner til motparten, i håp om å få tilsendt et livsbevis. Etter det har det blitt stille fra den angivelige motparten, etter det VG kjenner til.

Politiet har startet året 2020 med å intensivere jakten på Anne-Elisabeth Hagen.

– Vi har sagt tidligere at det er lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live, nå mener vi at det er usannsynlig å finne henne levende. Fremover vil det blir mer aktive søk etter Anne-Elisabeth Hagen, sier Tommy Brøske til VG.

Publisert: 17.01.20 kl. 21:00

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser