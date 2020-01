RISIKERER SPARKEN: Miljøterapeut Inger-Lise Seipajærvi (55) (f.v.), barnevernspedagog Tina Thuv (27), barnevernspedagog Jannice Utsi Onseng (33), sosionom Katarina Johansen (24), pedagog Katrine Bertheussen (31), pedagog Iselin Stock (28), Maryon Jonassen (53). Foto: Hallgeir Vågenes

Får sparken hvis ingen vil bli deres sjef

VADSØ (VG) 19 ansatte i barnevernsinstitusjonen i Vadsø mister jobben. Fordi ingen vil komme til Vadsø og lede dem.

Snøen daler ned over barnevernsinstitusjonen Vadsø ungdomssenter - et flott og moderne bygg like nord for sentrum.

Problemet er at det ikke er noen barn eller ungdom der. Byens eneste barnevernsinstitusjon ble stengt før jul:

Nord-Norges ofte omtalte problem med å få kvalifisert personale, er i ferd med å få et katastrofalt ansikt i Vadsø:

Ingen kvalifiserte vil bli leder - og da legges senteret i stedet ned:

– Dessverre har vi ikke lykkes. Siden april, da den tidligere lederen sa opp, har vi søkt i alle kanaler og på alle måter, uten å få noen godt nok kvalifiserte til å ta jobben. Vi har lyst ut stillingen to ganger nasjonalt, gått rett på potensielle kandidater og brukt rekrutteringsbyrå. Uten å få napp.

Det sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-etat), region nord.

– Håper i det lengste

Når VG banker på, møter vi syv ansatte. Fra sofaen forteller de jordnært om hva som er i ferd med å treffe dem. Og om en bønn. Om at det er noe kvalifiserte der ute i Norges land, som leser dette - og kan redde dem fra ledighet.

– Vi har ikke gitt opp og håper i det lengste. Jeg har tre barn og mann i jobb her, som gjør det totalt uaktuelt å flytte. Alternativet er ledighet eller å prøve å få noe annet å gjøre i byen vår, hvor det kuttes arbeidsplasser, ikke skapes nye, sier Jannice Utsi Onseng, 33-årig barnevernspedagog.

Flere av kvinnene forteller om liknende bånd som gjør det utenkelig å flytte fra byen.

– Jeg har samboer som driver eget firma i byen. Vi har ett barn på ett år og så venter vi på denne jenta her, sier Iselin Stock (28) og peker stolt på magen sin.

Tina Thuv (27) har ikke de båndene. Men:

– Jeg er inngrodd Vadsøværing. Jeg har ikke barn og mann, så må man, så må man reise bort for å få jobb. Men jeg har leilighet og markedet i byen er helt dødt, så økonomisk er jeg i en skvis.

Et under skjer under intervjuet

Slik sitter de og forteller om hverdagen - og frykten.

– Jeg har to barn, hus og hytte og en mann som jobber i Staten i byen, så for meg er NAV trolig eneste alternativ - eller en ny jobb etterhvert. Det er kjipt, men jeg synes egentlig mer synd mine kollegaer i 50-årene. Når vi vet hvor tøft det er å få seg jobb i denne byen, så er det dem det er mest synd på.

Hun nikker til Inger Lise Seipajærvi (55) og Maryon Jonassen (53).

– Her gjelder det å være optimistisk og håpe på at det er en der ute, som er drivende dyktig og vil ta utfordringen, sier Seipajærvi, som har to voksne barn, barnebarn og en mor og søsken hun ikke vil reise fra.

HÅPER I DET LENGSTE: Inger-Lise Seipajærvi (t.h.) og Jannice Utsi Onseng utenfor ungdomssenteret, som har tatt imot unge mellom 13 og 18 år. Foto: Hallgeir Vågenes

Jonassen er også betinget optimist.

– Jeg har en gammel mor å passe på, så jeg kan ikke flytte. Men jeg er førskolelærer, så det går an å håpe på få noe i en av byens fem barnehager.

Den yngste av de syv, er 24 år. Hun har det enklest.

– Jeg bare leier og er fri. Jeg trives og vil helst bli, men jeg har mulighet til å flytte på meg, sier Katarina Johansen.

Litt senere skal vi fortelle et lite under som skjedde under intervjuet.

De er opptatt av om det er gjort for lite for å fremstille lederstillingen attraktiv, med konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår.

– Katastrofe

Tillitsvalgt Ove Solsvik sier de kjemper en deseperat kamp for barna og familiene i Vadsø som trenger hjelp - og for at de ansatte ikke blir ledige.

– Det legges ned barnevernsinstitusjoner flere steder, men for oss vil det bli 45 mil til nærmeste barnevernsinstitusjon, i Alta. Det er en rasering av denne viktige tjenesten i Øst-Finnmark. Det er en katastrofe, som vi jobber med å unngå.

Idag er det to statlige barnevernsinstitusjoner i hele Finnmark.

Solsvik sier det er Buf-etaten regionalt som har drevet prosessen og at Fagforbundet og hans FO har satt jurister i LO-systemet i gang med å juridisk bestride nedleggelsesvedtaket.

– Er det såpass få unge som har behov for hjelp, at det er grunnen?

– Nei, syv ungdommer er fullt belegg og det har jevnt over vært 5–6 som har vært her. Helt på slutten hadde vi bare tre ungdommer, fordi man ikke fant noen ny leder. Buf-etats argumenterer for nedleggelse, er at de ikke har fått fylt opp lederstillingen ved senteret, sier han.

– Vi vet at saken også har vært i barne- og familiedepartementet, helt opp til statsråd Kjell Ingolf Ropstad. Vi vil be dem tenke seg om. De har lovet i tildelingsbrevet for 2020, ikke å redusere antallet statlige plasser i barnevernet, sier Solsvik, som er regionstillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (LO) i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-etat), region nord.

– Det vil bli oppsigelser

Regiondirektør Bergstrøm sier at regionen og det at avstandene er så store, har bidratt til at de ikke har lykkes å lokke noen til å komme til Vadsø.

– Det kan ha noe å gjøre med at vår region er like stor geografisk som alle de fire andre i Norge til sammen: Det er en spredt befolkning og lange avstander. Ingen har ønsket å ta den utfordringen.

– Da vi kom til desember, måtte vi konkludere og det endte med at vi fattet vedtak om nedleggelse. Det er riktig at det vil bli oppsigelser blant de ansatte. Vi har opprettet omstillingsteam, for å forsøke og hjelpe dem over i annet arbeid.

– Det fremstår som rart å legge ned den eneste barnevernsinstitusjonen i Vadsø og en av to i hele Finnmark?

– Barnevernsinstitusjoner er blitt veldig mye mer spesialisert de siste 10–15 årene, for ungdom med alvorlige og sammensatte problemstillinger. Det kreves spesialkompetanse både blant de ansatte og ledelse:

– Vi har slitt med kvalitetsutfordringer, som tilsynsrapporter fra Fylkesmannen har påtalt, blant annet for brudd på barnevernsloven. Det har også vært en sak i mediene, hvor det har vært rettet sterk kritikk mot institusjonen.

– Som ikke endte med noen sak?

– Det er riktig at Fylkesmannen ikke fant grunnlag for å opprette sak, knyttet til det forholdet.

– Men dere har ment at disse kvalitetsutfordringene hadde det vært mulig å gripe fatt i, hvis dere hadde fått tak i en kvalifisert leder?

– Ja, det har vært målet, men dessverre har vi ikke klart det.

UTEN BARN: Barnevernsinstitusjonen i Vadsø står tom. Inne er det bare ansatte som håper - og ledelse som jobber med avvikling. Foto: Hallgeir Vågenes

Han sier at de mener barnevernstjenesten i Finnmark blir godt ivaretatt selv etter en nedleggelse i Vadsø.

– Øst–Finnmark har de to siste årene kun hatt i gjennomsnitt to barn plassert på omsorgsinstitusjoner. Det kan også bemerkes at ingen av disse fire barna det gjelder har vært plassert på Vadsø ungdomssenter. De andre har kommet fra andre deler av regionen og landet.

– Men det betyr ikke at det ikke er ungdom fra Vadsø som trenger hjelp?

– Det er korrekt. Det har vært behov for et annet faglig tilbud eller at det ikke har ligget til rette for plassering i Vadsø. Det kan være fordi det har vært for fullt, fordi det har vært faglig riktig å komme bort fra nærmiljøet eller fordi gruppesammensetningen blant ungdommer ikke passer.

Han legger til:

– Og så er det slik at vi i større og større grad ønsker å hjelpe barn og unge før det er behov for at de kommer på institusjon, gjennom lettere tiltak og bruken av forsterket fosterhjem. Dette er tilbud som er godt representert i Øst-Finnmark, sier Bergstrøm.

Det blir også fremholdt overfor VG at det er et økonomisk argument, fordi Buf nord i 2019 trolig hadde et merforbruk på rundt 40 millioner kroner, i forhold til budsjett.

Underet vi nevnte: På slutten av praten med kvinnene, får 24-årige Katarina Johansen en telefon og går ut. Den unge sosionomen kommer smilende tilbake:

– Jeg er tilbudt jobb som selger og kundebehandler hos Varanger Kraft!

Ropstad griper ikke inn

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) svarer via sin kommunikasjonssjef Line Torvik, som har mailet dette til VG:

«Barne- familiedepartementet opplyser at etablering og drift av institusjonstilbudet gjennom barnevernloven er lagt til Bufetat, og at beslutninger i enkeltsaker som denne dermed er lagt til etaten. BFD opplyser at Bufdir ved flere anledninger har orientert departementet om at det har vært kvalitetsutfordringer ved Vadsø ungdomssenter. Departementet har vært kjent med at etaten har lagt opp til en prosess som kan medføre nedleggelse av senteret. Departementet er kjent med og tar til etterretning at kravet til et forsvarlig tjenestetilbud er en sentral forutsetning bak etatens vurdering».

PS: Er du kvalifisert og vil ha jobben, kan du kontakte ove.solsvik@bufetat.no

Publisert: 19.01.20 kl. 09:46

