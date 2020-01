FENGSLINGSMØTE: Politiinspektør May-Britt Gjerstad begjærer de drapssiktede varetektsfengslet i Bergen tingrett. Advokat Einar Råen (t.v.) forsvarer den siktede i 50-årene. Foto: HELGE MIKALSEN

Dobbeltdrapssiktet møter ikke i retten

BERGEN (VG) Den eldste av de tre som er siktet for dobbeltdrapet i Bergen, stiller ikke i fengslingsmøtet i dag.

Hans forsvarer, advokat Einar Råen, sier at mannen i 50-årene er sterkt preget av situasjonen han er i og trenger ro og fred.

– Det er derfor han heller ikke har latt seg avhøre av politiet, sier advokat Råen.

Han sier han ikke har drøftet drapssaken med sin klient og at siktede ber om å bli løslatt. Mannen er domfelt mer enn 20 ganger, blant annet for vold og trusler.

FUNNSTED: De to døde ble funnet under en presenning ved Osavatnet i Bjørndalen øst i Bergen kommune. Foto: Helge Mikalsen

Politiet fikk medhold i sin begjæring om lukkede dører under fengslingsmøtet i Bergen tingrett.

Tre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap, etter at en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene ble mandag funnet døde i et populært turområde i Arna i Bergen.

De tre ble pågrepet mandag og tirsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag. To av de drapssiktede er i 30-årene, den tredje i 50-årene.

Mennene er kjent fra rusmiljøet i Bergen og domfelt en rekke ganger.

Politiet tror de døde ble drept et annet sted og dumpet på funnstedet ved Osavatnet øst i Bergen kommune.

– Det er ikke mangel på tekniske spor på funnstedet, men informasjon i løpet av etterforskningen som gjør at vi tror drapene kan ha skjedd et annet sted, har påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt Inger-Lise Høyland forklart.

Et hospits nær Danmarksplass i Bergen har stått sentralt i etterforskningen, men politiet vil ikke si om de tror dette er drapsstedet.

Politiet har ifølge Bergens Tidende også vist interesse for overvåkningsbilder fra blokken i Lonemarka i Arna, der den tredje siktede ble pågrepet tirsdag.

SJEKKER: Politiet har drevet etterforskning i og rundt et hospits i Bergen. Foto: HELGE MIKALSEN

Pågripelsene mandag skjedde etter at turgåere tidligere på dagen fant blodige klær i en liten elv ved Gullfjellsvegen.

Da politiet kom til stedet, som ligger i Bjørndalen øst i Bergen kommune, fant de ved 12.45-tiden en 29 år gammel kvinne død under en presenning.

Den døde kvinnen skal ha hatt stikkskader, får VG opplyst.

Da kriminalteknikere undersøkte åstedet i 15.30-tiden mandag, fant de enda et dødt menneske i den samme presenningen – en mann i 40-årene.

Foruten de blodige klærne fant politiet ifølge VGs opplysninger en madrass og sekker med klær. Politiet vil ikke svare på om de avdøde var forsøkt skjult.

De to døde er formelt identifisert. De er norske statsborgere og kjent for politiet fra før. Begge ble obdusert tirsdag.

