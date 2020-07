IMPROVISERT MIDTSETE: Dette var synet som møtte kontrollørene fra Statens vegvesen da de stakk hodet inn i varebilen. Foto: Statens vegvesen

Plasserte datteren (10) på kjøkkenstol helt fremme i bilen

Da trafikkontrollørene stoppet en varebil i Hemsedal tirsdag kveld fant de datteren (10) til bilføreren sittende i en kjøkkenstol. Jenta hadde heller ikke på seg setebelte.

Oppdatert nå nettopp

– Vi hadde en kontroll i Hemsedalsområdet der vi tilfeldigvis stoppet en varebil i en busslomme. Da kontrolløren kikket inn vinduet oppdaget han at det var plassert en kjøkkenstol mellom forsetene, der det satt en ti år gammel jente, forteller Martin Børresen, fagleder hos Utekontroll øst i Statens vegvesen.

Saken ble først omtalt av Drammens Tidende.

Varebilen var en norskregistrert Mercedes Sprinter. Biltypen inneholder vanligvis ikke mer enn to seter, og bilføreren hadde plassert datteren på en kjøkkenstol mellom forsetene.

– Han hadde ikke noen god forklaring, og funnet var såpass graverende at vi kontaktet politiet med en gang, forklarer Børresen.

les også Jørgen (18) kom uskadet fra traktorvelt på grunn av sikkerhetsbelte – nå blir det påbudt

Ingen form for sikring

Han bekrefter at sjåføren fikk førerkortet beslaglagt, og at politiet nå har anmeldt saken.

– Det er ikke uvanlig at vegvesenet og politiet kommer borti manglende barnesikring. Stort sett dreier det seg riktignok bare om feil bruk av barneseter og lignende, det er ikke vanlig at man finner barn uten noen form for sikring i bilen, sier Børresen.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Ole Kamben, forteller at situasjonen kunne ha blitt svært farlig, og at politiet ser alvorlig på saken.

les også Kjør forsiktig!

– Hvis det skulle skje noe, så ville det gå hardt utover den som satt i midten, sier han til Drammens Tidende.

Børresen fra Statens vegvesen håper nå at bilføreren skjønner hvor viktig det er med sikkerhet i bilen, spesielt når man har småbarn i forsetet.

– Det får så store konsekvenser hvis det skjer noe. Det trenger ikke være en stygg kollisjon engang – uten sikring så skal det ikke mer til enn en hard brems før du havner i dashbordet. Da blir det ganske fort skader, i beste fall, konkluderer han.

Publisert: 22.07.20 kl. 17:46 Oppdatert: 22.07.20 kl. 18:09

Fra andre aviser