Helseministerens oppgjør: – Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg

Helseminister Bent Høie sier ordskiftet har blitt hardere – og at mulige smittede utsettes for skyld og skam.

Tre kommuner har nå en stigende smittetrend ifølge VGs tallspesial: Moss, Haugesund og Sveio. Og helseministeren påpeker at nordmenn fortsatt må holde avstand.

– Den siste uken har vist oss at vi ikke kan ta ferie fra coronaviruset, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse.

– Lokale utbrudd må stoppes før de vokser seg store, understreker han.

Likevel er han klar på at ordskiftet rundt coronasmitte ikke kan være så hardt. Helseministeren sier de som frykter at de er smittet «ikke må skamme seg – men teste seg».

– Det er et hardt ordskifte nå og jeg tror det kan gjøre det vanskelig å stoppe smitten. De som drar på utenlandsferie eller svenskehandel blir fordømt. De som sitter tett på uteserveringen eller for tett på bussen blir omtalt i sinte ordelag. De som glemmer smitterådene blir kalt for egoister, sier Høie.

– Jeg forstår at folk ikke vil at det skal spre seg, men skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, heller tvert imot, sier helseministeren.

De siste to ukene er 56 personer blitt smittet i utlandet – og ni av dem i såkalte «grønne» land. Men selv om det har vært en liten økning i tilfeller, understreker FHI at smittespredningen i Norge fortsatt er lav:

– Vi begynner å se virkningen av reiser til utlandet og sammenkomster i sommer, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Helsedirektøren er bekymret for økning

– Vi har hatt en sommer med forholdsvis lite smitte, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han påpeker at alle som er avhengig av kollektivtransport i rushtiden fortsatt bør ha hjemmekontor - spesielt i bynære områder.

– Nå ser vi en økende aktivitet i befolkning. Det er en betydelig økning også i antall personer i karantene og en viss økning i antall smittede siste ukene. Jeg er bekymret for det, sier Guldvog.

