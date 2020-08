ENDRING: Denne høsten kommer til å bli annerledes. Foto: NTB Scanpix

Helsedirektøren: Slik blir coronahøsten

Du må nok belage deg på at både jobb, skole og fritid kommer til å bli svært preget av coronaviruset denne høsten.

Smitten øker igjen i Norge. Den videre åpningen av landet settes på vent.

For folk flest er spørsmålet hvordan smittesituasjonen kommer til å påvirke deres hverdag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, mannen som utformet nedstengningen av Norge i mars, gir i dette VG-intervjuet sine spådommer for hvordan jobb, skole, fritid og reise kommer til å bli i Norge når høsten kommer.

Samtidig tar han et forbehold:

– Det er vanskelig å spå hvordan smittesituasjonen blir utover høsten. Orker vi ikke å følge rådene, vil det bli verre enn det er nå, sier Guldvog.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog under en pressekonferanse 7. august. Foto: Lise Åserud

Jobb

Antallet helt eller delvis arbeidsledige var i slutten av juli på 232.700. Det er betydelig lavere enn i mars og april, men fortsatt langt over nivåene før corona kom til Norge.

For dem som har mistet jobben på grunn av pandemien, vil høsten åpenbart være preget av situasjonen. Men også de som har en jobb å gå til vil merke viruset, sier Guldvog.

– Hvis du bor i tettbygde strøk med mye kollektivtrafikk, må du regne med å jobbe fra hjemmekontor hvis du har anledning. Det trenger ikke nødvendigvis være hjemmekontor som gjelder hele uken, men det vil nok være store deler av den, tror helsedirektøren.

Han understreker at personer i samfunnskritiske funksjoner ikke skal jobbe hjemmefra.

– Du bør også tenke over hvordan du kommer til jobb, og unngå situasjoner der det er mye trengsel. Kan du for eksempel komme ni i stedet for åtte, kan bare det bidra til å lette trykket på kollektivtransporten, understreker helsedirektøren.

UNNGÅ TRENGSEL: Det vil bli mye hjemmekontor for å unngå for mange folk på kollektivtransporten denne høsten. Foto: Stian Lysberg Solum

Skole

Før sommeren ble skoleelever delt inn i kohorter (grupper), som så langt som mulig skulle ha egne områder i friminuttet. Lærere og elever måtte følge et strengt smittevernregime.

Det må de nok belage seg på å fortsette med.

– Du bør forvente at skolene og barnehagene åpner med samme rutiner som ble etablert før sommeren, sier Guldvog.

Noen full nedstengning av skolene og barnehagene slik vi hadde i mars, trenger foreldre flest ikke å bekymre seg for, tror helsetoppen.

– Vi skal så langt det er mulig unngå å stenge skoler eller barnehager. Det kan komme enda strengere tiltak lokalt, slik det har gjort i Indre Østfold kommune, men jeg føler meg rimelig trygg på at det ikke vil skje i store deler av landet.

STRENGT: Enmetersregelen gjelder også i skolen. Foto: Gorm Kallestad

Der skoleelever trolig slipper å ha undervisning på webkamera, er situasjonen annerledes for dem som går på universitet og høgskole.

– Studenter bør være forberedt på mye nettbasert undervisning, sier Guldvog.

Samtidig påpeker han at det er viktig med kontakt på campus, særlig for nye studenter som skal finne seg til rette i en ny by.

– Det tror jeg det vil være anledning til, så lenge man klarer å holde seg innenfor smittevernreglene.

Fritid

Det har rast en debatt denne sommeren om når voksne fotballspillere kommer til å få spille ball igjen. Den debatten vil kunne komme til å fortsette utover høsten:

– Breddeidretten for voksne der man ikke kan overholde enmetersregelen tror vi må settes på vent foreløpig, sier Guldvog.

Barne- og ungdomsidretten håper helsedirektøren at kan fortsette å være ganske åpen, slik den har vært de siste månedene.

Heller ikke for kulturarrangementer tror han at det vil komme noen lettelser snart.

– Vi hadde egentlig håpet at vi kunne øke fra grensen på 200 personer, men vi må ha et stabilt lavt smittetall før vi kan gjøre det. Per nå ser det ut som om grensen på 200 personer ikke vil økes utover høsten, sier helsedirektøren.

På privaten kommer grensen på antall som kan samles trolig også til å stå seg. Den er for øyeblikket på 20 personer.

– Og det forutsetter at alle som deltar, kan holde en meters avstand. Som arrangør bør du også tenke på at det bør være vask og såpe, eventuelt Antibac, lett tilgjengelig, påpeker Guldvog.

Reise

Onsdag annonserte regjeringen at land ikke omtales som «grønne», men i stedet kalles «gule». Det er for å signalisere at uansett smittenivå bør du ikke reise om det ikke er absolutt nødvendig.

Guldvog sier det samme:

– Folk bør belage seg på færre utenlandsreiser i høst.

Innenlands er det fritt å reise, men helsedirektøren ber deg tenke over at du må klare å ha en meters avstand eller mer også på reise.

Ulikt for by og bygd?

Det er stor forskjell på hvor mye coronasmitte det er ulike steder i landet. Mens Oslo kunne vært rødt om hovedstaden hadde vært et eget land, er det mange kommuner som bare så vidt har fått besøk av viruset.

Men bor du i en kommune så å si uten smitte og håper at du skal slippe unna tiltakene, har Guldvog en dårlig nyhet.

– Det kommer sannsynligvis til å ligge nasjonale råd og regler i bunn utover høsten, selv om det kommer til å være steder der det nesten ikke er smitte.

Det begrunner helsedirektøren med at det er mye bevegelse mellom ulike deler av Norge.

Men det kan komme tiltak som er strengere enn de nasjonale i enkelte kommuner.

– Hvis smittesituasjonen forverrer seg enkelte steder, må folk regne med at det kan komme lokale regler som er strengere enn de nasjonale, sier Guldvog.

