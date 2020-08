VG-fotografenes beste bilder i juli

URFOLKET: Dypt inne i et reservat vest i Brasil bor 20.000 urfolk. Foto: André Liohn

Hver måned velger bildesjefen hvilke bilder som var de sterkeste og beste øyeblikkene levert av VGs fotografer. Dette er høydepunktene fra VG-fotografene i juli.

Urfolket og den usynlige fienden

Dypt inne i et reservat vest i Brasil bor 20.000 urfolk. De trodde de var trygge. Nå står urfolket i fare for å bli utryddet. Da coronaviruset begynte å spre seg i faretruende fart i São Paulo og Rio de Janeiro, trodde innbyggerne i urfolksreservatet at covid-19 var noe som rammet metropolene.

Fikk seg en trøkk

– Det ser ut som jeg skal spise ballen, fortalte Quint Jansen da han så bildet av at ballen treffer han i ansiktet. Sjelden får fotografer et øyeblikk som dette. I et 600 del av et sekund fryser kamera huden i ansiktet til Jansen, som kom fra hendelsen uten skader. Ballen endret retning etter skuddet traff foten til en medspiller.

TRØKK: Eliteserien fotball Mjøndalen-Bodø/Glimt 2-3. Bortelagets Philip Zinckernagel skyter, men treffer hjemmelagets Quint Jansen i ansiktet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skulle til Kenya i sommer – endte på safari på Dovre og Smøla

Moskusguide Ståle Lien pleier å tenke på engelsk på sommerhalvåret. I år har han kunnet ta alle turer på norsk. En gruppe på elleve mennesker – par og familier – er fordelt i hver sin bil i oppkjørselen til Furuhaugli turisthytter i Dovrefjell. De har to ting til felles: de er norske og de skal på moskussafari.

Gjenforening

En fredag i juli var det full klemmeforvirring om hvem som kunne klemme og ikke. En overlege ved FHI sa til VG at han tenkte det var greit å gi nære venner en klem. Dette utsagnet førte til full forvirring om dette var et offisielt råd eller en ny tolkning av gamle råd.

GJENFORENING: Anna Sofia Marin (17) og Herman Perea (18) frå Spania gir kverandre ein klem. Dei er nære vennar og seier det er fint å få og gi ein klem. Foto: Helge Mikalsen

På evig reise i tiden

– I helgene tar jeg på meg rød kjole, parykk og gevær, og drar ut i skogen for å skyte på svensker. Ruben Wang Gulbrandsen (26) lever sitt liv i alle andre århundrer enn sitt eget, og savner tiden da lakserosa var den mest macho fargen. Døren på det gamle trehuset i Fredrikstad åpnes av en mann i poseskjorte og knelange ullbukser. På gulvet står en kanon, og i sofaen ligger geværet.

SPEILBILDE: Hatt og parykk må sitte riktig, her fra Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Han skulle helst sett enda mer av 1700-tallet i hjemmet, der han syr alle sine klær selv. Foto: Gisle Oddstad

Venteåret

Karrierens høydepunkt rant ut i sanden for gullhåpene. Mens vaksinekappløpet kan redde neste års utsatte OL, er sommeren 2020 blitt alt annet enn vanlig for norske idrettsutøvere. Jeanette Hegg Duestad ville kjempe om medaljene i Tokyo-lekenes aller første finaleøvelse. Nå kobler hun ut en beinhard OL-kamp internt på laget med hesten Inez.

VENTEÅRET: Jeanette Hegg Duestad dro i stallen da OL-avlysningen kom. Hun måtte frese noen runder rundt i skogen på hesteryggen for å få ut skuffelsen. Foto: Maud Lervik

Bryllup i grenseland

Med en svensk brudgom fikk plutselig halve gjestelisten til Camilla Øyjord (32) og Alexander Clern (37) innreiseforbud til bryllupet. Egentlig skulle paret vie seg hjemme i hagen på Voss, men siden Alexanders familie er svensk, fikk plutselig halve gjestelisten innreiseforbud. Etter godkjennelse står totalt 52 personer samlet på den lille høyden lørdag formiddag, blant dem ordfører Theodor Bye. Det er nemlig han som står for vielsen.

GRENSEBRYLLUP: Med svensk familie valgte Camilla og Alexander å gifte seg midt på grensen mellom Norge og Sverige. Foto: Mattis Sandblad

