Lagmannsretten vil løslate drapssiktede Tom Hagen: – Jeg er ikke veldig overrasket

To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen (70) for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Eidsivating lagmannsrett har besluttet at Tom Hagen skal løslates.

Politiet har ifølge forsvarer Svein Holden anket avgjørelsen til Høyesterett og krevd såkalt oppsettende virkning, noe som betyr at milliardæren ikke løslates før anken er behandlet.







– Jeg er vel egentlig ikke veldig overrasket. Umiddelbart etter at jeg så politiets begrunnelse, så var min oppfatning at den var svært tynn, sier Holden om lagmannsrettens beslutning.

Frykter for oppklaring av saken

Forsvareren møter pressen torsdag ettermiddag. Han sier at han de siste dagene har snakket mye med sin klient Tom Hagen.

– I går sa han at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot han kom til å ende. Som han sa til meg «jeg er jo uskyldig, så jeg vet jo at politiet ikke kommer til å finne bevis mot meg».

– Det han virkelig var bekymret for og som vi snakket mye om i går er «hva er det som kommer til å skje når politiet skjønner at jeg er uskyldig. Har de da brukt så mye tid på meg, og sløst bort tid på å se nærmere på meg.

Forsvareren sier at det Hagen frykter er at politiet har brukt ressursene sine feil og at de dermed ikke vil klare å oppklare saken.

Holden sier at påtalemyndigheten har fått frist til å levere inn begrunnelse for anken innen fredag klokken 10.00

Tom Hagen oppfattet ifølge Holden at selve pågripelsen av ham var «en voldsom overreaksjon».

– Han sa til meg «Hvorfor tok de ikke bare å ringte meg?», sier Holden.

Det var NRK som først meldte om løslatelsen.

Vurderer ikke bevisene

Høyesterett skal ikke vurdere om de mener politiets beviser holder til å fengsle Hagen. De skal kun vurdere om lagmannsrettens har gjort saksbehandlingsfeil eller anvendt loven feil. Dersom Høyesterett konkluder med at det er gjort feil oppheves Eidsivatings kjennelse, og spørsmålet må på nytt avgjøres i lagmannsretten.

Tom Hagen (70) er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra ekteparets bolig 31. oktober 2018.

Milliardæren nekter for å ha gjort ektefellen noe.

– SPINKELT BEVISGRUNNLAG: Her er forsvarer Svein Holden avbildet utenfor Nedre Romerike tingrett etter fengslingsmøtet der i forrige uke. Foto: Gisle Oddstad

To mot en

Tre fagdommere i Eidsivating lagmannsrett har vurdert fengslingsspørsmålet.

To av dem har kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunn til å mistenke Hagen for drap eller medvirkning til drap.

«Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndigheten har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap», skriver Eidsivating lagmannsrett i kjennelsen.

Etter at Tom Hagen anket kjennelse leverte forsvarer Svein Holden et støtteskriv til retten. Påtalemyndigheten har inngitt tilsvar til anken og støtteskrivet. Der viser de ifølge lagmannsretten v til enda flere dokumenter som de mener beviser at Hagen kan mistenkes.

Lagmannsrettens flertall mener imidlertid ikke at de nye dokumentene styrker politiets sak:

«Påtalemyndigheten har i tilsvaret vist til en rekke ytterligere dokumenter, men som etter flertallets syn ikke styrker mistankegrunnlaget i særlig grad.»

– Svakt grunnlag

Det var forsvarer Svein Holden som anket varetektsfengslingen inn for lagmannsretten etter at Nedre Romerike tingrett mente det var grunnlag for å fengsle Hagen.

Holden beskrev overfor pressen politiets mistankegrunnlag som særdeles magert.

– Jeg oppfatter mistankegrunnlaget som langt svakere enn det inntrykket jeg får når jeg ser i mediene, sa forsvareren etter fengslingsmøtet i forrige uke.

Tingretten begrunnet varetektsfengslingen med fare for at bevis kunne gå tapt dersom milliardæren skulle bli løslatt.

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegger bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte», står det i kjennelsen fra Nedre Romerike tingrett.

Politiet har så langt ikke svart på VGs henvendelser. De melder i en pressemelding at politiadvokat Haris Hrenovica vil møte mediene utenfor Lørenskog lensmannskontor klokken 17.

I påvente av Høyesteretts avgjørelse, kommer vi ikke til å besvare enkeltspørsmål, opplyser Øst politidistrikt.

Publisert: 07.05.20 kl. 14:15 Oppdatert: 07.05.20 kl. 16:30

