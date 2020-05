Anken behandlet: Vil løslate drapssiktede Tom Hagen

To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke milliardæren for drap eller medvirkning til drap på kona.

– Eidsivating lagmannrettt har besluttet å løslate Tom Hagen, sier Hagens forsvarer Svein Holden til NRK.

Politiet har krevd såkalt oppsettende virkning, noe som betyr at milliardæren ikke løslates med det første.

Nå skal Høyesterett vurdere fengslingsspørsmålet.

Tre fagdommere har vurdert fengslingsspørsmålet. To av dem har kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunn til å mistenke Hagen for drap eller medvirkning til drap.

«Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndighetene har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap», skriver Eidsivating lagmannsrett i kjennelsen.

Videre skriver lagmannsretten:

«Påtalemyndigheten har i tilsvaret vist til en rekke ytterligere dokumenter, men som etter flertallets syn ikke styrker mistankegrunnlaget i særlig grad.»

