FULLMAKTER: SV-leder Audun Solbakken vil at Erna Solberg må komme til Stortinget med akutte krisetiltak for å være sikker på at de har støtte fra et flertall. Foto: Tore Kristiansen

SV vil bremse regjeringens krise-fullmakter

Solberg-regjeringen hadde lovhjemmel til å stenge ned store deler av Norge, uten å hente støtte i Stortinget. Men nå vil SV begrense fullmaktene og kreve stortingsbehandling om det blir aktuelt igjen.

Nå nettopp

– Det var de mest inngripende tiltakene i vår tid: Skoler og hele næringer ble stengt. Den dagen stoppet Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken og mimrer tilbake til torsdag 12. mars.

Dette var dagen da statsminister Erna Solberg (H) varslet at «tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet».

Det er bare åtte uker siden, men nå kommer debatten om regjeringen virkelig skal ha så mye makt på Stortingets bekostning. Lysbakken og SV vil i neste uke til foreslå endringer i smittevernloven for å begrense regjeringens fullmakter:

– Forslaget er ikke en kritikk av at regjeringen stengte Norge ned. Men det er et forsøk på å lære av denne krisen, sier Lysbakken til VG.

les også Solberg om da corona-krisen traff: – Vi trodde vi hadde mye mer tid

Til Stortinget umiddelbart

SV – lederen ser for seg et system hvor regjeringen fortsatt har fullmakt til å ta inngripende avgjørelser, men den må umiddelbart sende saken videre til Stortinget til formell behandling.

Etter bestemmelsen i smittevernlovens paragraf 4–1 har Helsedirektoratet hjemmel til å forbud og nedstengning «ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom».

– Systemet slik det fungerer i dag, fungerer greit for en kortvarig krise, men ikke for en krise som kanskje varer i to år. Det er nødvendig at regjeringen har fullmakter til å handle raskt for å beskytte befolkningen mot

smitte, men unødvendig at regjeringens makt er så lite begrenset, sier Lysbakken.

les også Høie advarer mot flere pandemier: – Kommer til å skje med om lag ti års mellomrom

Forankret hos flertall

SV argumenterer for at Stortinget må inn i saker der folks grunnleggende rettigheter, som rett til skolegang og rett til arbeid, settes ut av funksjon.

– I så store og alvorlige beslutninger er det viktig at de er forankret i et flertall. De vanlige prinsippene om åpenhet og debatt må gjelde i krisetider, og Stortinget må også kunne gripe inn overfor regjeringen, sier SV-lederen.

Han viser til debatten om corona-loven, men sier at smittevernloven er langt mer omfattende og inngripende.

– Slik smittevernloven er utformet, kunne man stenge skoler og innføre karanteneregler uten å konsultere Stortinget, sier Lysbakken.

KRISELOV-MØTE: De parlamentariske lederne i Høyre og KrF, Trond Helleland og Hans Fredrik Grøvan, på vei inn til møte med statsminister Erna Solberg i mars. Foto: Frode Hansen

Partilederne snakker sammen

Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, avviser ikke en debatt om smittevern-fullmakter, men er ikke enig med SV om behovet for endringer nå.

– Fullmaktene som Stortinget ga regjeringen i smittevernloven i 2019, har vist seg å fungere veldig godt. Slike fullmakter må en regjering ha for å kunne handle raskt, men enhver regjering forstår at man har et problem dersom man handler i strid med flertallet, sier Helleland til VG.

Han sier at statsminister Erna Solberg (H) har hyppig kontakt med sine partileder-kolleger i Stortinget:

– I Norge kan partilederne snakke sammen, til forskjell fra USA. Dette tillitsbaserte systemet fungerer bra. Jeg er usikker på om det er vel anvendt tid å holde høringer, sende spørsmål fram og tilbake og ha store debatter når flertallet er gitt. Men i dagens situasjon med en mindretallsregjering kan jo flertallet kaste regjeringen om man mener at den er på ville veier, sier Helleland.

les også VG Spesial: Det ukjente dramaet bak kriseforliket

Sverige og Danmark

SV har sjekket hvordan regjeringene i Sverige og Danmark må ta parlamentet med på råd i corona-avgjørelsene:

** Ifølge svensk lovgivning om smittevern skal regjeringen umiddelbart etter vedtak sende en proposisjon til rask behandling i Riksdagen.

** I Danmark har regjeringen den siste tiden invitert de andre partiene til å forhandle om hvordan samfunnet skal gjenåpnes. Det partiene enes om, blir deretter bestemt i regjering, så det er ikke formelt sett innom parlamentet.

– Naturlig nok var det lite rom for debatt og uenighet de første ukene med strenge tiltak. Men nå fungerer Stortinget på tilnærmet normalt vis og nyhetsmediene er fullt ut i stand til å reise debatt. Det er ingen grunn til at de folkevalgte skal stå på sidelinjen. Når vi også ser at regjeringen ikke følger alle de faglige råd som de får, er tiden inne til å normalisere den politiske kontrollen, sier Lysbakken.

Publisert: 10.05.20 kl. 09:50

Les også

Fra andre aviser