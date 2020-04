SKJENKEÅPNING: Kompisene Bjørn Mosgaard Johansen (tv) og Arne Børre Børresen rakk en utepils på Naustet pub i mars, få dager senere ble Oslo tørrlagt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Varmen kommer tilbake til skjenkeåpningen

Onsdag åpnes øl-kranene i Oslo – samtidig kommer sommerværet til hovedstaden og resten av Sør-Norge.

Torsdag ble det meldt at alkoholforbudet i Oslo oppheves fra onsdag 6. mai, etter at kranene har vært stengt siden 21. mars. Nå kommer en ytterligere gladnyhet for Oslo-borgere, som vil kunne kose seg i solen på uteservering.

– Onsdag ser ut til å bli den varmeste dagen neste uke, temperaturen ser ut til å komme i 16 grader. Det fine været vil holde seg både torsdag og fredag også, før det vil gå nedover igjen, forteller meteorolog Frode Hassel til VG.

Etter perioder med sol og høye temperaturer har det vært kaldere og mer skyer i den sørlige delen av Norge denne uken, det vil vare frem mot helgen, men på søndag lysner det til, og temperaturene stiger.

Med serveringsstedene stengt, har alkohol-drikkingen i hovedstaden de siste ukene blitt flyttet til parker:

Det fine været kan fort bety mye besøk på uteserveringene som igjen kan åpne i Oslo. Dette er de kommunale kravene skjenkestedene må forholde seg til. Kravene er de samme inne og ute:

Bordservering.

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe, med mindre de er en del av samme husholdning.

Det skal være to meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger).

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester.

Skjenketid til 23.30 og åpningstid til 24.00.

Bare de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol.

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern.

Mens Oslo, og resten av Sør-, Øst- og Vestlandet får fint vær den kommende uken kan ikke resten av landet

– Fra Trondheim og nordover ser det ut til å bli mer varierende vær, forteller meteorolog Hassel.

Det var mye debatt om skjenkestopp før det endelige vedtaket kom:

Publisert: 30.04.20 kl. 21:26

