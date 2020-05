UTBRUDD: Som følge av smitteutbruddet ved kirurgisk sengepost på Hamar har Sykehuset Innlandet hevet beredskapsnivået fra grønn til gul beredskap. Her utenfor akuttmottaket på Hamar sykehus. Foto: Frode Hansen

Smitteutbrudd ved sykehuset i Hamar

Tre pasienter har testet positivt for covid-19 på sykehuset i Hamar. Sykehuset Innlandet har midlertidig stengt den kirurgiske sengeposten.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Sykehuset Innlandet i en pressemelding.

Pasientene skal ikke ha hatt symptomer på covid-19 ved innleggelse.

Rundt 60 ansatte ved sykehuset settes i karantene for å redusere smittespredningen.

Flere pasienter er utskrevet til hjemmekarantene, og øvrige pasienter ved avdelingen er testet og isolert inntil testsvar foreligger.

les også Hjørdis (90) døde av corona: – Ingen fortjener en slik avslutning på livet

– Ni innleggelser omdirigeres til ett av de andre sykehusene sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug til VG.

Som følge av smitteutbruddet ved kirurgisk sengepost på Hamar har Sykehuset Innlandet hevet beredskapsnivået fra grønn til gul beredskap.

– Vi har gjort gode forberedelser for å kunne håndtere situasjoner der det blir påvist smittetilfeller i sykehus. I disse planene ligger blant annet endringer i pasientflyt, slik at pasientene legges inn ved ett av de andre sykehusene, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet Ellen Henriette Pettersen.

Det er foreløpig registrert 439 smittetilfeller i Innlandet, ifølge VGs oversikt.

Underkant av hundre pasienter

Alle pasienter som har vært på avdelingen de siste ukene vil bli informert og satt i karantene.

– Totalt dreier dette seg om i underkant av hundre pasienter. Det er liten risiko for at disse har vært direkte eksponert for smitte, men for sikkerhets skyld følger vi opp pasientene for å kartlegge mulig smittespredning, sier Pettersen.

les også Usikker på Sveriges corona-strategi: – Viktig å være ydmyk

Det er gjort tiltak for å øke kapasiteten ved laboratoriet gjennom helga for å få analysert prøver fortløpende.

Fredag er til sammen 7759 personer bekreftet smittet med coronaviruset i Norge, og 210 er døde.

Publisert: 01.05.20 kl. 13:31 Oppdatert: 01.05.20 kl. 13:41

Mer om Coronaviruset Innlandet Hamar Sykehus

Fra andre aviser