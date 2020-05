Ble lagt inn på sykehus - i ettertid ble det påvist coronasmitte

Uoppdaget coronasmitte hos en innlagt pasient på Volda sykehus gjør at 20 ansatte er satt i hjemmekarantene. En annen pasient kan også være smittet.

Også i Volda kommune er ansatte satt i karantene, skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding

Pasienten ble innlagt på sykehuset 7. mai uten mistanke om coronasmitte. Derfor ble heller ikke nødvendige smittevernrutiner knyttet til coronasmitte fulgt. Det ble tatt coronaprøve av pasienten som ble skrevet ut den 8. mai, ifølge pressemeldingen.

Så ble pasienten på nytt innlagt ved sykehuset søndag den 10. mai, og man valgte da å følge smitteverntutiner og teste vedkommende, fordi det kliniske bildet tilsa det. Mandag kom det positive prøvesvaret.

– Pasienten har det etter forholdene bra og er innlagt ved sykehuset. Vi gjennomførte en smitteoppsporing og har satt tjue av våre ansatte i karantene i 10 dagar, seier Palma Hånes, klinikksjef ved Volda sjukehus.

Helse Møre og Romsdal må redusere i driften. Det operative vil gå som normalt ved Volda sykehus, men planlagt elektiv kirurgi blir utsatt, skriver de i pressemeldingen.

I kontakt med annen pasient

Helse Møre og Romsdal opplyser i pressemeldingen at også en annen pasient ved sykehuset har vært i nærkontakt med den coronasmittede pasienten.

– Pasienten er varslet om hendelsen og har fått beskjed om å kontakte sin fastlege, skriver helseforetaket.

Smittevernkoordinerende overlege i Helse Møre og Romsdal Jørn Åge Longva sier til VG at de er relativt sikre på at pasienten ikke har smittet flere enn de de har greid å spore opp.

– Det fordi det er snakk om et kort opphold fra 7. til 8. mai, slik at pasienten kun delte rom med én annen pasient. Alt personell er sporet opp og satt i karantene. De kan ha vært i kontakt med andre pasienter, men det regner vi ikke som risiko for smittespredning, sier han til VG.

– Hvorfor valgte man ikke å følge smittevernrutiner første gang pasienten ble innlagt?

– Standard basal smittevernrutine, som vi alltid gjør når vi får inn pasienter, ble fulgt. Men rutinene i forbindelse med coronavirus ble ikke fulgt, ettersom det ikke fantes holdepunkter da på at pasienten var smittet, sier Longva.

Utfordring

Han mener det er en utfordring for sykehusene at pasienter kan ha viruset uten å utvise symptomer.

– Vi har fulgt de formelle rutinene og retningslinjene. Det som gjør dette utfordrende, som vi har sett ellers, er at viruset har så mange ansikt. Fra det helt asymptomatiske til alvorlige forløp, sier Longva.

Han mener ikke det er nødvendig å endre rutinene ved sykehuset som følge av det som har skjedd.

– Men vi må være obs på at også situasjonen vi er i nå med få smittede kan være krevende. Vi må fortsatt være oppmerksomme selv om Møre og Romsdal er et av fylkene med lavest forekomst per innbygger, sier han.

