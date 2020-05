FÅR IKKE BESKYTTET: Ansatte ved barnevernsinstitusjoner står maktesløse i å beskytte barn mot overgrep på nett. Det forteller de selv i en ny rapport. (Illustrasjonsbilde) Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Frykter at barnevernsbarn blir utnyttet over nett

Barnevernet klarer ikke forhindre at barna de passer på, blir ofre for overgripere på nett. Det forteller ansatte i ny rapport.

Nå nettopp

Det er en reell risiko for at unge bosatt på en barnevernsinstitusjon blir seksuelt utnyttet over internett. Det mener alle barnevernsansatte som Redd Barna har intervjuet i en undersøkelse om temaet.

I en ny rapport fra Redd Barna forteller ansatte om at barna som de er satt til å passe på, er i stor fare for å bli seksuelt utnyttet. Og de voksne klarer ikke forhindre det.







Redd Barna har snakket med ansatte ved fire større barnevernsinstitusjoner med flere avdelinger, og tre barnevernskontorer i østlandsområdet, foruten 30 ansatte fra flere institusjoner over hele landet.

– Rettighetsforskriften som skal gi barna trygghet, er laget for en annen tid. Den forholder seg ikke til hvordan unge i dag er pålogget hele tiden, som gjør at mange møter skjer digitalt. Systemene vi har for å beskytte barna er i utakt med hvordan barn bruker internett i dag, sier Kaja Hegg i Redd Barna, og forklarer:

– Forskriften som regulerer om ansatte kan gripe inn for å beskytte barn mot farer, sier ikke noe om digitale møter og relasjoner. Der den gir ansatte mulighet til å legge begrensninger på hvor barna beveger seg fysisk, kan ansatte ikke begrense bevegelser på nettet.

SYSTEMER I UTAKT: – Systemene vi har for å beskytte barna er i utakt med hvordan barn bruker internett i dag, sier Kaja Hegg i Redd Barn Foto: Rebecca Shirin Jafari

Mange ansatte forteller at ungdommer boende i institusjon de jobber for, blir seksuelt utnyttet over nett. De unge blir betalt for nakenbilder, har sex med ukjente personer de møter på sosiale medier, og blir forsøkt hentet fra institusjonen av voksne som de har chattet med. Dette forteller en barnevernsansatt i rapporten:

– En på vår avdeling ble tilbudt penger ukentlig for å dele bilder av seg selv.

Dette er et nytt fenomen, forteller hun.

– Det har skjedd en ekstremt stor endring på få år. Tilgang til mobil og nett er viktig for å leve et mest mulig normalt ungdomsliv. Her har de kontakt med skole, venner og familie. Men det gjør det vanskeligere å beskytte barn mot overgrep, sier Hegg.

Hun mener at barnevernet må få flere muligheter til å beskytte barna.

– Barna kan ha erfaringer som gjør dem mer på søken etter bekreftelse og oppmerksomhet, og som kan gjøre barna sårbare. Når barna er under offentlig omsorg, så følger også oppfølgning og veiledning på nett som en del av den omsorgen barna har krav på. Rapporten viser at ansatte har positive erfaringer med å ha dialog med ungdommene om temaet, og dette arbeidet bør styrkes, sier hun.

les også Slår alarm: – Har sett overgrepsnettsteder krasje på grunn av for stor pågang

– Vi prøver å følge med. Men jeg aner ikke hva de forskjellige tjenestene er, selv om jeg bare er ti år eldre enn beboerne her.

Camilla Røneid Flesland i Landsforeningen for barnevernsbarn er enig i at løsningen ligger i å rett og slett snakke med barna. Hun er bekymret for at unge i barnevernets omsorg ikke blir godt nok beskyttet fra skadelig nettbruk. Hun mener at barnevernet må bli modigere, og utnytte handlingsrommet som regelverket gir, hvis de føler barna er i fare på nett.

SNAKK MED BARNA: – Noen ganger er tvang faktisk omsorg. Men ofte opplever vi at voksne blir passive når det må tas vanskelige avgjørelser, sier Camilla Røneid Flesland i Landsforeningen for barnevernsbarn. Foto: Ellen Johanne Jarli

– Vi ønsker oss modige voksne, som tenker: Hva hadde jeg gjort i denne situasjonen hvis det var mitt eget barn? Vi må skille mellom hva som er tvang og hva som er omsorg. Noen ganger er tvang faktisk omsorg. Men ofte opplever vi at voksne blir passive når det må tas vanskelige avgjørelser, sier Flesland.

– Vi kan ikke ransake, ikke ta inn telefon. Men de er så sårbare, de er en målskive på nett.

Det viktigste for å forhindre overgrep er at de ansatte bygger relasjoner til barnevernsbarna, mener Flesland.

– Skal barn og unge snakke med deg, må de stole på deg. De ansatte må ha kompetanse i traumesensitiv omsorg, og institusjonene må legge til rette for kontinuitet blant de ansatte.

Camilla Kayed hos Barneombudet er bekymret for hva rapporten viser.

– Dette er en blind flekk vi ikke ser, fordi det jobbes så fragmentert mot de ulike risikoene som barn utsettes for, på nett sier hun.

Barneombudet støtter Redd Barnas ønske om at forskriften om hva barnevernet kan gjøre mot barn, også inkluderer den digitale virkeligheten.

– Forskriften må være tydelig på hva de ansatte kan slå ned på, på det digitale området.

– Kan ikke løses av barnevernet

Bufdir avviser at det er opp til barnevernet å hindre at barnevernsbarn opplever overgrep via nettet. Direktør Mari Trommald svarer til VG at barn kan havne i situasjoner på nett både når de er i barnevernets omsorg eller foreldrenes omsorg.

– Dette er situasjoner som ungdom kan komme i om de er under barnevernets omsorg eller under omsorg av sine foreldre. Barnevernsansatte verken kan eller skal ha ansvaret for slik kriminalitet. Så dette problemet kan ikke barnevernsinstitusjoner løse, sier hun.

Trommald mener at barnevernet allerede er gode på det som Camilla Kayed etterlyser .

– Det handler om å bevisstgjøre ungdom og ta tak i denne typen problemer. Det er et ansvar de ansatte har og som de jobber med. Ansatte på institusjon kan i tillegg anvende tvangstiltak overfor barn – men bare i unntakssituasjoner. Vi ser på muligheter til å skjerpe inn rettighetsforskriften, men vi har ingen tror på at tvangsvirkemidler alene, sier hun.

Publisert: 13.05.20 kl. 14:31

Les også

Fra andre aviser