Ny lov skal hindre mobbing i barnehagene

For å hindre forskjeller i hvordan barnehagene håndterer mobbing blant de yngste, vil regjeringen ha forebygging av mobbing inn i barnehageloven.

– Utenforskap starter ofte tidlig, allerede i barnehagen, og det er viktig å forebygge fra starten av, sier kunnskapsminister Guri Melby til VG.

Forebygging av mobbing vil ifølge et nytt lovforslag gå fra å være en del av rammeplanen til barnehagene, til å bli en del av barnehageloven.

– Vi har sett at det å ha en slik type lov for skolen, har ført til økt bevissthet og systematisk jobbing for å sikre barns rettigheter, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Ifølge Melby opplever ett av ti barn mobbing i barnehagen.

– Samtidig vet vi at det er forskjeller i hvordan barnehagene håndterer dette problemet. Derfor ønsker vi en tydeligere mobbelov. Den skal sikre at alle barn – uavhengig av hvilken barnehage de går i – får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre, sier Melby.

Vil ha egen klageordning

Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel. Barnehagene får også en aktivitetsplikt og må følge opp barn som ikke har det bra.

Samtidig vil det ifølge lovforslaget ikke bli en egen klageordning hos Fylkesmannen, slik det er i mobbeloven for skolen.

Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, mener avstanden mellom kommune og barnehage ikke alltid er god nok til at kommunene bør være de som fører tilsyn.

– I lovforslaget til barnehagene er det kommunen, altså barnehageeier, som har ansvar for tilsyn og veiledning. Det kan gjøre det vanskelig å ha et objektivt blikk, og at barn ikke får den hjelpen de trenger i de mest alvorlige sakene, sier Lund.

Hun understreker at hun er veldig positiv til at det nå har kommet et forslag til en lov som skal gi barnehagebarn rett til et trygt og godt psykososialt miljø med nulltoleranse mot mobbing.

– Det som er bra er at det vil føre til en skjerping. Det blir en aktivitetsplikt som vil ha tydelige krav til hvordan barnehagene skal jobbe. Forslaget er helhetlig, systematisk og gir en felles måte å jobbe for å hindre mobbing i barnehagen, sier professoren, og fortsetter:

– Det gjør at ingen kan bagatellisere mobbing. Alle må ha en plan når barn, foreldre eller ansatte melder ifra.

Åpen for å vurdere klageordning

Regjeringen mener at en egen klageordning kan rette for mye oppmerksomhet på enkeltbarn.

– I barnehagene er barna små, og utfordringen ligger først og fremst i å skape et inkluderende miljø for alle barn. Vi mener forslaget vårt med en aktivitetsplikt og systematisk arbeid med forebygging vil gi et godt miljø, sier kunnskapsministeren.

Melby sier at de er åpne for å vurdere om man skal utvide regelverket med en egen klageordning, men at de foreløpig ikke ser behov for det.

– Vi lovfester at personer som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan uføre tilsyn. Noen steder har en barnehagestyrer også ansvar for tilsynet med barnehagene i kommunen. Det må være en person som ikke har en slik type rolle som skal utføre tilsyn, sier Melby, som håper at uavhengigheten på den måten skal bli sikret.

– Vet at mobbing skjer

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestenging fra lek, viser forskning.

Til sammenligning svarte seks prosent av skoleelever i Elevundersøkelsen i 2019 at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

– Vi vet at mobbing skjer i barnehagen, men tallene spriker når man ser på nasjonale og internasjonale undersøkelser. Man har ikke den samme helhetlige undersøkelsen som Elevundersøkelsen for barnehager, og de har ikke hatt samme forskningsfokuset som skolene har hatt, sier Lund.

Dette inneholder det nye lovforslaget Regjeringen innfører en aktivitetsplikt. Den innebærer at barnehagen har et

ansvar for å følge med på hvordan barna har det.

Barnehagen får også et ansvar for å undersøke og sette inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn

ikke har det bra i barnehagen. Det samme gjelder når barnet, eller foreldrene, sier at det ikke har det bra.

Regjeringen foreslår å stille krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger det nye regelverket om mobbing og andre regler som gjelder for barnehagene.

Barnehageeier har ansvaret for at barnehagen følger reglene, og de må derfor legge til rette for å følge opp at barnehagen oppfyller disse kravene.

Kommunen er barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene følger regelverket gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. Kommunen skal blant annet påse at barnehagene følger disse nye lovreglene om barnehagemiljø.

Regjeringen vil styrke kommunen som uavhengig barnehagemyndighet. Derfor foreslås det å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver som barnehagemyndighet. Kilde: Regjeringen Vis mer

