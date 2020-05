Les dagens VG her!

I dagens avis svarer Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet VG-leserne på flere spørsmål knyttet til smittefare og 17. mai-feiringen.

Mange spørsmål handler om hvordan man på en sikker måte kan servere mat, hvor mange man kan invitere til frokosten og om det er lov og trygt å invitere besteforeldre.

Uten flokkimmunitet i samfunnet kan Norge få flere nye smittetopper det neste året. Det kan være snakk om en, to, tre eller flere smittebølger.

Noen bølger vil trolig ramme hardere enn andre.

Mens nordmenn puster lettet ut og feirer at samfunnet åpnes igjen, forbereder sykehusene seg på nye smittetopper. Hvordan kan du lese her.

Les også om at fotballspillere reagerer på at arbeidsgiveren deres kontrollerer hva de gjør det meste av døgnets 24 timer.

Og selvsagt får du også kryssord, Kaffepausen, tegneserier og quiz!

