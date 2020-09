TOM CRUISE-CRUISE: Hurtigrutens MS «Fridtjof Nansen» ligger til kai i Hellesylt og huser ansatte som filmer Tom Cruises siste film. Selskapet er nå politianmeldt for ulovlig bruk av ansatte og hotelldrift. Foto: Geir Olsen

Næringsminister i oppvaskmøte med Hurtigruten: – I strid med loven

Næringsminister Iselin Nybø har gitt Hurtigruten beskjed om at bruken av cruiseskipet MS «Fridtjof Nansen» som hotell er i strid med loven. Hurtigruten vil ikke svare på om de vil endre driften.

Næringsminister Iselin Nybø var i oppvaskmøte med Hurtigruten mandag ettermiddag, sammen med fagforeningene som har anmeldt Hurtigruten til politiet.

Striden handler om cruiseskipet MS «Fridtjof Nansen», som ligger til kai i Hellesylt og huser de ansatte i gang med å spille inn Tom Cruises siste «Mission: Impossible»-film.

– Jeg var tydelig på at den virksomheten som drives om bord på skipet i dag er i strid med loven og lovens intensjon. Vi kommer til å utarbeide en ny forskrift som vil klargjøre dette for fremtiden, sa næringsministeren til VG rett etter møtet.

Sjømannsforbundet mener at Hurtigruten umiddelbart må avvikle driften, for å unngå at det filippinske mannskapet blir utvist fra Norge.

Kommunikasjonsdirektør for Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, sier til VG at Hurtigruten etter deres mening opererer innenfor loven.

– Vi redegjorde for vårt syn og var tydelige på at Sjøfartsdirektoratet har slått fast at vi opererer innenfor loven. Det var et godt møte der vi informerte om hvor vi sto, sier Bjørnflaten.

På spørsmål om Hurtigruten oppfattet møtets konklusjon som en beskjed om å avvikle driften ved skipet, svarer Bjørnflaten:

– Statsråden sier hun skal se på en forskriftsendring. For oss er dette en ekstraordinær enkelthendelse og vi er positive til at man ser på videre praksis på dette. Vi mener vi opererer innenfor norsk lov.

– Vil dere fortsette praksisen?

– Vi har gitt en redegjørelse, og forholder oss til det som er her og nå.

Næringsminister: - Vi har vært tydelige

– Det er ikke slik at regelverket er åpent for tolkninger?

– Vi har siden 2018 og muligens før det, vært tydelige på at denne typen virksomhet ikke kan skje fra et NIS-registrert skip i norsk havn.

– Du blir beskrevet som skuffet?

– Min forventning er at de forholder seg til det som er relgverket og vi la frem hva som er vårt syn på regelverket. Det står jeg ved.

Politiet har midlertidig konkludert med at Hurtigruten bryter loven ved å ha filippinsk mannskap om bord på skipet. De mener arbeiderne må ha arbeidstillatelse når skipet brukes på denne måten.

Dermed risikerer det filippinske mannskapet å bli utvist fra Norge.

– Hvor kynisk går det an å være. Først brudd på smittevern, så dette. Hurtigruten må agere for å unngå at filippinerne blir utvist, sier myndighetskontakt Stian Grøthe i Sjømannsforbundet før møtet med departementet kl. 15 mandag.

Grøthe mener selskapet enten bør bytte det NIS-registrerte «Fridtjof Nansen» med ett av Hurtigrutens NOR-registrerte skip, eller flagge om «Fridtjof Nansen» og dimittere arbeiderne.

– Neste trinn er at politiet aksjonerer mot skipet. De må avvikle driften før det skjer. Nå spiller de russisk rulett med det filippinske mannskapet, sier myndighetskontakten, som forventer at styret i Hurtigruten iverksetter en gransking.

– Departementet er veldig klar på at dette er ulovlig. Næringsministeren brukte ikke ordet skuffet, men gjorde det klart at dette hadde hun forventet at Hurtigruten holdt seg for god til, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Advokat Terje Hernes Pettersen var tilstede i møtet for Sjømannsforbundet.

– Statsråden oppfordret Hurtigruten til å finne en løsning så fort som mulig. Det er næringsministeren som står over sjøfartsdirektoratet, nå fikk Hurtigruten svar fra øverste hold om at virksomheten er ulovlig. Den må opphøre umiddelbart.

– Vi forventer at norske myndigheter sørger for at norsk lov overholdes. Da bør det følges opp med sanksjoner, sier Pettersen.

Sjømannsforbundet forventer av Hurtigruten at de nå tar ombord ansatte

– Jeg forventer at Hurtigruten slutter med den ulovlige virksomheten, flagger fartøyet over til nord og tar ombord lovlig arbeidskraft. Det forventer vi nå, sier Pettersen.

INN PÅ TEPPET: Nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (til venstre) kalte i dag inn partene i Hurtigrutekonflikten til møte. Nedover langrekka ses Hurtigrutens Asta Lassesen og kommunikasjonsdirektør for Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten. Nederst ved bordet er leder av Felleforbundet, Jørn Eggum. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Stortingsrepresentant: – Bør skje noe i dag

Andre nestleder Terje Aasland (Ap) for næringskomiteen på Stortinget mener saken er med på å ødelegge renommeet til både Hurtigruten og kystnæringen.

– Nå må de ta grep. Det bør skje noe i dag; Nybø og regjeringen bør stoppe aktiviteten, det har de all myndighet til. Her prøver regjeringen å drøye saken fordi de ikke ønsker å gripe inn på en «Tom Cruise»-innspilling, sier Aasland.

Han mener det er for svakt med det han kaller «vennligsinnede oppfordringer» overfor et selskap som er tydelige på at de ikke har gjort noe galt.

– Den eneste løsningen er at aktiviteten opphører. Dette er Nybøs ansvar som statsråd. Jeg stiller spørsmål ved hvordan hun klarer å utøve jobben som næringsminister, sier Aasland og tilføyer:

– Det er alvorlig at statsråden ikke følger opp det hun selv og eget departement vurderer som grunnlag for lovgivning.

