SAMLET: Ap-leder Jonas Gahr Støre og leder Anette Trettebergstuen i Aps kvinnenettverk tror partiet lærer av Metoo-erfaringene sine. Foto: Tore Kristiansen

Nye Metoo-grep i Ap: Støre lover at AUF blir hørt

YOUNGSTORGET (VG) Arbeiderpartiet endrer sine egne kjøreregler mot seksuell trakassering. Nå blir det et krav at AUF involveres for å trygge unge politikere før større partiarrangementer.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg tror ikke partiet blir satt varig tilbake om antall nachspiel går ned, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Aps sentralstyre vedtok mandag flere nye tiltak mot seksuell trakassering, og Støre mener det er lettere å jobbe med dem nå som det turbulente årsmøtet i Trøndelag Ap er et avsluttet kapittel.

les også AUF-medlem: – Endelig kom metoo til Trøndelag

Det blir nå blant annet et krav at ungdomsorganisasjonen AUF involveres i diskusjoner om hvordan unge ivaretas før større partiarrangementer.

«I forbindelse med større arrangementer med middager/overnatting plikter arrangørlaget å diskutere med AUF hvordan de unge best mulig ivaretas på arrangementet. Det skal være de voksnes oppgave å se til at AUF-erne trygges, ikke AUFs oppgave å isolere seg for å unngå situasjoner.», skriver sentralstyret.

– Det skal aldri være slik i et parti at det skal være ungdomsorganisasjonen sitt ansvar å beskytte seg fra uønskede opplevelser. Det er de voksnes ansvar, sier leder Anette Trettebergstuen i Aps kvinnenettverk.

Les hele vedtaket «Tiltak for forebygging av seksuell trakassering. Partikontoret og kvinnenettverket har arbeidet mye med hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering i partiet, siden 2017. Mange grep er tatt, men det er nødvendig å løfte samt forankre tiltak til topps i partiorganisasjonen, for å gi dette arbeidet økte ressurser samt tyngde. I forbindelse med årsmøtene i vinter var det tenkt kjøre skoleringer i tema, dette utgikk som plan pga. koronoa og at årsmøtene ikke ble avholdt. Partikontoret og kvinnenettverket har følgende forslag til strukturelt opplegg for bevisstgjøring og opplæring i tematikken, og ber om sentralstyrets tilslutning til at følgende fremover iverksettes og prioriteres: Nye retningslinjer og rutiner for hvordan melde fra om seksuell trakassering, og hvordan hendelsene håndteres. (2018) Kurse alle tillitsvalgte i forebygging- og håndtering av seksuell trakassering. (2020/21) (i anledning fylkesårsmøtene, samt et webinar for alle medlemmer/tillitsvalgte) Opplæring i arbeid mot seksuell trakassering skal inngå i alle lederkursene fremover. Partikultur er en egen bolk i folkevalgtopplæringen, opplæring i forebygging og arbeid mot seksuell trakassering skal forsterkes. Den delen av grunnskoleringen som handler om partikultur forsterkes og videreutvikles. Fylkeslederne skal delta på et opplegg med gjennomgang av retningslinjene samt diskusjon om forebygging av seksuell trakassering på førstkommende (fysisk oppmøte) fylkesledersamling. Stortingsgruppen skal ha et eget opplegg med gjennomgang av retningslinjer og arbeid/diskusjon om forebygging av seksuell trakassering. Alle fylkesstyrer skal oppfordres om å identifisere risiko i eget lag, og diskutere og iverksette lokale tiltak. (2020/2021) Utarbeide et standard skoleringsopplegg kommunene og fylkene kan ta i bruk. Det utarbeides en skriftlig veileder for godt lederskap og oppførsel, til alle med ledende verv i partiet. (2020) I forbindelse med større arrangementer med middager/overnatting plikter arrangørlaget å diskutere med AUF hvordan de unge best mulig ivaretas på arrangementet. Det skal være de voksnes oppgave å se til at AUF-erne trygges, ikke AUFs oppgave å isolere seg for å unngå situasjoner.» Vis mer

Kurser alle tillitsvalgte

I 2017 var Aps håndtering av varsler mot daværende nestleder Trond Giske en sentral del av den norske Metoo-debatten.

forrige







fullskjerm neste SAMLET: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Anette Trettebergstuen står samlet bak de nye vedtakene.

Støre sier at de har gjort mye siden da, men Aps sentralstyre gjør nå flere konkrete grep. Dette inkluderer:

Alle tillitsvalgte skal nå kurses i forebygging- og håndtering av seksuell trakassering.

Alle lederkursene skal ha opplæring i arbeid mot seksuell trakassering.

Det skal lages en skriftlig veileder for godt lederskap og oppførsel til alle med ledende verv i partiet.

– Vi har et mål om at alle tillitsvalgte og de fleste medlemmene i Arbeiderpartiet som er aktive på en eller annen måte være innom dette her. Derfor legger vi opp til egne runder på fylkesårsmøtene, sier Trettebergstuen.

– Gå videre

Vedtaket kommer etter bråket i Trøndelag Ap.

Før det dramatiske fylkesårsmøtet for litt over en uke siden trakk Trond Giske seg som fylkesleder-kandidat, etter først å ha blitt enstemmig innstilt. Han sa også nei til gjenvalg på Stortinget.

Ap konkluderte i 2018 med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Giske har beklaget sin oppførsel, men har avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

les også Kjerkol vant lederkampen i Trøndelag Ap

Støre har tidligere sagt til VG at det er bra at man nå er ved veis ende.

– Blir det lettere for Arbeiderpartiet nå som Trond Giske ikke skal søke nye verv i Arbeiderpartiet?

– Det blir lettere når den saken nå er avklart og de konklusjonene er trukket. Da får vi en mer normalisering av dette arbeidet i hele organisasjonen. Jeg tror vi skal bruke det som den muligheten det er til å gå videre, sier Støre.

– Var det en god konklusjon?

– Det var en riktig konklusjon, sier han.

VALGT: Ingvild Kjerkol ble valgt til ny leder av Trøndelag Ap etter at Trond Giske trakk seg fra ledervalget tidligere samme uke. Foto: Heiko Junge

– Hvorfor kommer det fremdeles historier om ukultur nå?

– Det er naturlig med en lang prosess som kulminerte i det konkrete årsmøtet der oppe. Når det er uro knyttet til en person og et kandidatur, så er det ikke unaturlig at flere som har historier knyttet til det, til slutt velger å si fra. Man skal aldri kritisere noen for at de sier fra for sent eller for tidlig. Det viktigste er at man sier fra. Det vil jeg berømme de jentene for at de gjorde også under den årsmøteuken der oppe, sier Trettebergstuen.

les også Trond Giske talte til årsmøtet: – Vi er ved veis ende nå

– Det som før ikke var greit, men fikk passere, har noen nå mot til å si fra om. Det er bra. Vi får ikke løst det som skjedde for en del år siden, men vi kan gjennom det forebygge at det skjer igjen, legger Støre til.

Beskjed til varslerne

– Er det trygt å varsle i Arbeiderpartiet?

– Ja, det er trygt å varsle. Det krever mot å varsle, det må vi erkjenne. Men vi gjør alt vi kan for å sikre varsleren og ryddighet for den det varsles mot, sier Støre.

– Hva er deres beskjed til de som har vært varslere i Arbeiderpartiet?

– Jeg håper at vi nå etter forrige uke og at Trøndelag-valget fikk sin konklusjon, at de som har vært varslere og vært opprørt nå får ro. Siden 2017 har vi endret våre rutiner, ting er formelt på plass. Så skal vi ta Metoo videre ved å jobbe med bevisstgjøring i organisasjonen. De skal også vite at alle de erfaringene de har brakt til oss de bruker vi til noe i jobben vår fremover, sier Trettebergstuen.

GIR SEG: Tidligere Ap-nestleder Trond Giske gir seg i politikken etter neste valg. Foto: Terje Bendiksby

Ber Trøndelag rydde opp

Trøndelag Aps årsmøte ble fulgt med argusøyne fra hele landet. På talerstolen advarte flere unge kvinner mot en ukultur.

Ap-leder Støre er klar på at Trøndelag Ap nå må ta ansvar.

– Det må Trøndelag ta tak i. Jeg sier det sånn: Det er en god start at Ingvild Kjerkols klare melding om at åpenhet skal ligge til grunn og at hun skal lytte rundt i organisasjonen for å høre det som er av erfaringer. Fylkespartiets ledelse vil bli holdt ansvarlig ved neste korsvei for å se om de har gjort det. Jeg opplever at det er en sterk vilje til det, sier Støre.

SE VIDEO: Leder Hanne Moe Bjørnbet i Trondheim Ap lover at partiet skal bli bedre til å håndtere varslersaker i partiet.

Publisert: 08.09.20 kl. 16:54 Oppdatert: 08.09.20 kl. 17:11

Les også