ELVA: Redningsmannskaper på stedet hvor kanopadleren forulykket. Foto: GEIR ERIKSEN, GFOTO.NO

Kandopadler (72) døde

En 72 år gammel mann som veltet med kano i Numedalslågen på Steinsholt i Vestfold tirsdag ettermiddag, er død, melder politiet.

Mannen og en kamerat var ute og fisket da de mistet kontroll i et fossestryk, opplyste operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt til VG tirsdag ettermiddag.

Kameraten kom seg uskadet i land, mens den 72 år gamle mannen ble meldt savnet. Etter en større redningsaksjon ble han funnet og fraktet til Ullevål sykehus.

Klokken 21.56 opplyser Grindem til VG at mannen som overlevde ulykken har forklart at de to fikk problemer i et stridt område i elva, slik at kanoen veltet.

– Han har forklart at begge havnet i vannet, og at de kom bort fra hverandre i den strie strømmen, sier operasjonslederen.

Etter å ha kommet seg til land, begynte mannen å lete etter kameraten, men uten å se noe til ham.

– Han måtte deretter gå et stykke før han kom til et hus der han fikk varslet politiet.

Ifølge Grindem skal mannen som kom seg til land være medtatt, men fysisk uskadd. Begge mennene skal ha hatt redningsvest på seg.

Ulykken skjedde cirka klokken 18.00. Politiet ble varslet klokken 18.21.

Alle nødetatene, dykkere og et redningshelikopter, deltok i redningsaksjonen

Pårørende er varslet.

LUFTTRANSPORT: Padleren ble fraktet med helikopter til Ullevål sykehus. Foto: GEIR ERIKSEN, GFOTO.NO

Publisert: 04.06.19 kl. 21:47 Oppdatert: 04.06.19 kl. 22:07