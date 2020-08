Viken går inn for E18-garanti: SV og MDG trekker seg fra fylkesrådet

Ap og Sp i Viken har sikret flertall for å støtte E-18-prosjektet med garanti. Det blir slutten for dagens fylkesråd i Viken.

– Det er nok omkamp, det er nok trenering av lovlig fattede vedtak, det er nok frem og tilbake. Nå må vi få en avklaring, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse mandag, etter et ekstraordinært fylkesråd i Viken.

— Flertallet i fylkesrådet i Viken har i dag gått inn for å stille garanti for E-18, sier hun.

I helgen har både SV og MDG vedtatt at de vil gå ut av Viken fylkesråd hvis de går inn for å støtte dagens E18-prosjekt slik det ligger. Dermed splittes fylkesrådet.

– Fylkesrådet i Viken består heretter av Ap og Sp, sier Brenna.

MDG: - Direkte uansvarlig

Tidligere fylkesråd for kollektiv i Viken Kristoffer Robin Haug (MDG) er svært skuffet over beslutningen.

– Arbeiderpartiet svikter når det gjelder. De svikter alle som er opptatt av klimakutt, kollektivsatsing og moderne samferdsel. Det er både trist og frustrende, sier han.

Han kaller beslutningen «direkte uansvarlig».

– Vi står midt i en klima- og naturkrise, men Arbeiderpartiet nekter å ta det innover seg. De lover bedre klima- og miljøpolitikk, men fortsetter å presse gjennom grå løsninger fra forrige århundre, sier han.

SVs Camilla Eidsvoll sier SV står for beslutningen de har tatt om å trekke seg fra fylkesrådet.

– E-18 er ekstremt viktig for hvordan vi planlegger vår fremtid, og når man velger dette alternativet mener vi det ikke er fremtidsrettet fordi det vil øke biltrafikken i et område som allerede er totalt overbelastet. Vi er ikke et parti som går baklengs inn i fremtiden, sier hun.

Langvarig strid

Bakgrunnen for splittelsen i Viken, er den langvarige striden om ny E18. I juni gikk en ny plan for utbyggingen gjennom i transportkomiteen etter at Ap på Stortinget varslet de ville støtte den - til stor misnøye fra Ap i Oslo.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ba også senest i slutten av juni om at regjeringen skulle høre på den lokale motstanden og droppe utbyggingen.

En forutsetning fra Stortinget for at prosjektet skulle bli noe av, var at noen stiller med økonomisk garanti. Viken skulle gjøre det, men de trakk garantien i vinter med begrunnelsen: totalkostnaden har økt, veikapasiteten økes, kollektivløsningene er redusert og bompengebelastningen blir stor.

Den nye planen Ap på Stortinget gikk med på i sommer er endret – en planlagt bussvei erstattes av at høyre bilfelt omgjøres til kollektivfelt, og en planlagt kollektivterminal på Lysaker ble tatt inn.

Viken hadde ikke bestemt om dette gjorde at de kunne garantere for prosjektet - før nå. Men fylkesrådet har altså ikke klart å samle seg.

Brenna sier under pressekonferansen at Viken stiller delt garanti sammen med Bærum. Hun sier Viken trakk garantien fordi prosjektet måtte bedres, og at det nå er bedret. Hun trekker frem å også få sikret bygging av Fornebubanen som svært viktig for Viken.

– Vi kan ikke og vi vil ikke risikere Fornebubanen fordi noen er skeptiske til E18. Særlig ikke når E-18-prosjektet har blitt så mye bedre, og i tråd med de kravene vi har stilt, sier hun.

