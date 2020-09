SMITTE: Kun én av de ansatte var på jobb i perioden før den ansatte avla positiv test. Foto: Gene J. Puskar / TT / NTB scanpix

Ansatte ved en McDonald’s-restaurant i Oslo smittet

Tre ansatte ved McDonald’s Alnabru er bekreftet smittet med coronaviruset. Det er ikke mistanke om at de ble smittet på jobb.

Nå nettopp

Mandag 31. august fikk de ansatte på McDonald’s Alnabru beskjed om at medarbeidere hadde testet positivt på coronaviruset.

– Dersom du ikke er kontaktet av smittevernteamet, er du ikke definert som nærkontakt og skal ikke være bekymret for smitte. Alle nærkontakter er altså kontaktet, heter det i meldingen.

Pressevakt i Bydel Alna Torill Gulbrandsen opplyser i en e-post til VG at det ikke er mistanke om at smitten skjedde på McDonald’s. Bydelen har gjennomført smittesporing av alle tre tilfellene.

– Basert på oppgitte forhold om de smittedes arbeidssituasjon, er det ikke identifisert noen nærkontakter knyttet til arbeidet utført ved McDonalds Alnabru og ingen øvrige ansatte er således satt i karantene som følge av dette.

les også Tre ansatte i Helse Bergen smittet

Kun én på jobb

– Vi har fulgt alle anbefalingene vi har fått av smitteoppsporingsteamet i Oslo kommune bydel Alnabru, som igjen har tett dialog med FHI og kommuneoverlegen, skriver kommunikasjonsrådgiver i McDonald’s Veronika Skagestad i en e-post til VG.

Hun understreker at de har tydelige rutiner på at ingen ansatte skal møte opp syke på jobb og de ansatte må aktivt bekrefte at de ikke har symptomer før de får starte vakten sin.

– Kun én av dem som har fått påvist smitte har vært på jobb nylig, men vedkommende var ikke i nærkontakt med gjester. Derfor har ikke smitteoppsporingsteamet anbefalt at vi skal gå ut med informasjon til gjester, skriver Skagestad i e-posten.

Hun opplyser at restaurantene vaskes ned flere ganger daglig og at medarbeide ikke deler utstyr.

– Våre gjesters og medarbeideres helse og sikkerhet er vår høyeste prioritet. Vi følger til enhver tid de anbefalingene vi får fra helsemyndighetene, både når det gjelder smittevern i restauranten, men også når det kommer til håndtering av medarbeidere med påvist smitte, opplyser Skagestad.

Publisert: 04.09.20 kl. 19:25

Les også

Mer om Coronaviruset Smittevern McDonald’s