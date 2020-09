HOTELL: Oscarsborg i Oslofjorden drives av Tony Eide. Foto: Jørgen Braastad, VG / Festningshotellene (innfelt)

Hotelleier om konkursfrykt: – Nå brenner det

Flere hoteller og reiselivet i distriktene står i fare for å kollapse, mener hotelleier Tony Eide.

Nå nettopp

Eide sier det haster å få på plass tiltak.

– Næringen har allerede gjennom flere år hatt tøffe betingelser fra staten, sier administrerende direktør i Festningshotellene, Tony Eide. Han driver historiske hoteller flere steder i Norge.

Han forteller at inntektene deres gikk opp i juli, men at på grunn av smitteverntiltak måtte flere ansatte enn normalt være på jobb. Dermed økte også driftskostnadene.

BEKYMRET: Hotelldirektør Tony Eide er bekymret for fremtiden til norske hoteller. Foto: Festningshotellene

Eide sier at september pleier å være travel, med konferanser, fester og kick-offs, men at med den stigende smittetrenden, er det kommet en drøss med avbestillinger. Han mener lettelsen regjeringen ga bedriftene ved å få lov til å holde arrangementer med 200 personer, ikke egentlig er en lettelse, fordi han mener folk ikke tør å være i så store grupper.

– Vi er hjørnesteinsbedrifter, nesten alle sammen. Vi må tenke på de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Nå haster det virkelig, for frittstående hoteller og reiselivet i distriktene står i fare for å kollapse, sier Eide.

Han etterlyser tiltak.

– Vi trenger tiltak, men de må være formålstjenlige. Jeg tror ikke det er sånn at vi roper «ulv, ulv». Nå brenner det, sier han.

Dystre tall

En fersk medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv viser en stigende konkursfrykt i reiselivet. Hele 34 prosent, eller én av tre, vurderer det som en reell risiko at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av coronaviruset. Dette er en økning fra 31 prosent i midten av august og 25 prosent i slutten av juli – altså en stigende trend.

Se oppdaterte smittetall i VGs coronaspesial

FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Siden begynnelsen av mars har NHO Reiseliv sendt ut regelmessige medlemsundersøkelser for å kartlegge situasjonen i reiselivet. Den nyeste medlemsundersøkelsen ble gjennomført fra mandag 31. august til 2. september, der 621 reiselivsbedrifter har respondert. Medlemmene fikk spørsmål tilsendt på e-post og ble blant annet spurt om hvordan omsetningen i deres bedrift har vært de siste fire ukene, sammenlignet med samme periode i fjor, om bedriften har planer for (ytterligere) permitteringer som følge av coronaviruset og vurderer du at det er reell risiko for at din bedrift kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset. Vis mer

Mer frykt hos større aktører

I mars var konkursfrykten på det meste over 60 prosent, men falt utover våren.

At konkursfrykten øker forklarer administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, med nye smittevernrestriksjoner fra myndighetene, et rødere Europakart og forbud mot skjenking av alkohol etter midnatt.

– Situasjonen er veldig dramatisk, sier Devold om svarene i undersøkelsen.

Hun legger til:

– Det kommer til å bli mange konkurser, men kunsten er å få færrest mulig.

DRAMATISK SITUASJON: – Jo større konkursfrykt du skaper i bedriftene, desto flere vil bli permittert og sagt opp, mener administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: Frode Hansen, VG

Devold sier at NHO Reiseliv daglig har medlemmer på tråden.

– Mange er fortvilet og er redd for at livsverket skal forsvinne.

Av bedriftene som svarer at de frykter konkurs, sier én av tre overnattingsbedrifter og nesten halvparten av serveringsbedrifter at de tror dette vil skje før året er omme.

– Når det gjelder hotellene, sier de fleste at langt mindre enn halvparten av rommene er booket, og at bookingtallene videre utover høsten er synkende, forteller Devold.

Mange er bekymret.

– Arbeidsgivere er redd for å si opp ansatte i lokalmiljøet som de vet ikke har noe annet arbeid å gå til, forteller Devold.

Etterlyser tiltak

Frem til 1. september tilbød myndighetene en kompensasjonsordning slik at bedriftene kunne dekke sine faste utgifter. Den ble tatt bort og det er sagt at en ny skal på plass. Devold mener det haster.

– Reiseliv er en av de næringene som globalt skal bygges opp. Selv om vi nå har to år med krise, må vi passe på at vi ikke får så mange konkurser at bransjen ikke klarer å ta igjen veksten når den tid kommer.

les også Fisketurismen hardt rammet i nord: – Brutalt

I krisepakken fra Stortinget fikk reiselivet senket momsen fra 12 til 6 prosent for reiselivet frem til 31. oktober. På spørsmål om hvorvidt det trengs andre tiltak, svarer Devold at reiselivet må ha en garanti om at lavmomsen fortsetter til neste år.

– Krisepakken på gjeld hadde en nedbetalingstid på tre år, men siden krisen blir så lang mener vi at nedbetalingstiden bør endres til seks år.

Frem til 1. september har myndighetene tilbudt en kompensasjonsordning slik at bedriftene kan dekke faste utgifter. Den ble tatt bort og det er sagt at en ny skal på plass. Devold mener det haster.

– Reiseliv er en av de næringene som globalt skal bygges opp. Selv om vi nå har to år med krise, må vi passe på at vi ikke får så mange konkurser at bransjen ikke klarer å ta veksten igjen når den tid kommer.

På spørsmål om hvorvidt det trengs andre tiltak, svarer Devold at hotell-momsen ble satt ned til seks prosent på grunn av krisen, og at reiselivet må ha en garanti om at lavmomsen fortsetter til neste år.

– Krisepakken på gjeld hadde en nedbetalingstid på tre år, men siden krisen blir så lang mener vi at nedbetalingstiden bør endres til seks år.

Lover ny pakke

– Reiselivsnæringen er en av de næringene som er hardest rammet av smitteverntiltakene, og det er svært utfordrende for dem. Vi jobber med konkrete ordninger rettet mot reiselivet, for å kompensere for de restriksjonene som fortsatt gjelder, sier Jan-Christian Kolstø (V), som er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Regjeringen jobber nå med en ny pakke til reiselivet som skal komme i høst. Vi ser også på tiltak i statsbudsjettet for 2021, fordi det er åpenbart at reiselivet også vil ha utfordringer til neste år, sier statssekretær Kolstø.

– Vi skal gjøre vårt for å dempe effekten av coronakrisen på norsk næringsliv så lenge det er behov for det, sier Kolstø.

Publisert: 05.09.20 kl. 17:42

Les også