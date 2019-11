Hentes ut av isen: – De har ikke peiling på hvor skipet stopper

ARKTIS (VG) Redningsskipet «Lance» skal etter planen være fremme ved iskanten søndag. Likevel er det uvisst hvor lang tid det vil ta før Børge Ousland og Mike Horn er trygt om bord på skipet.

Igjen skulle de to polfarerne Børge Ousland og Mike Horn gjøre noe ingen hadde gjort før. Og de skulle gjøre det uten å se solen.

De to eventyrerne har ikke bare startet i Alaska, tatt en seilbåt inn over isen fra Beringstredet, og gått over Nordpolen. De har gjort det i mørket.

Nå er skipet «Lance» på vei nordover inn i polarisen for å hente dem ut etter det over 80 dager lange slitet, før de går tomme for mat.

– Det er aldri noen som har kommet med egen båt inne i isen og gått gjennom den. Ikke med en slik båt. Også er det ingen som har gått på natten på denne måten her før, sier leder av hente-operasjonen Bengt Rotmo til VG.

– Hvorfor gjør de dette i mørket?

– De startet akkurat når issmeltingen ble ferdig. Og da kommer de på en is som i starten er veldig lett å gå på. Det som skjer nå, er at den begynner å fryse fordi vinteren kommer. Og da blir den større, sier Rotmo.

SKUFLER IS: Vinteren har startet og isen i Arktis er i ferd med å bygge seg opp. Foto: Jørgen Braastad, VG

Når isen blir større, blir det naturligvis også mer tidkrevende å krysse den fra Alaska-siden og over til Svalbard-siden.

– Den direkte årsaken av å gå når det er minst is, er at du må gå når det er mørkt, påpeker han.

Det var fortsatt dager med lys da de satte ut med seilbåten fra Alaska. Men gradvis mens de gikk nordover inn i isen, ble det mørkt. De la rett og slett lyset bak seg. Mens isen ble skapt av kulden og bredte seg ut over landskapet foran dem.

– Hvis du går om sommeren, vil det være fullt av vann oppe på isen, med all snøen som har smeltet. Da blir det slush og du blir gående og være våt hele tiden.

FREDAG: Dette bildet postet Børge Ousland på sin Facebook side fredag kveld. Foto: Børge Ouslands Facebook

Trolig 120 kilometer igjen

Etter planen skal redningsskipet «Lance» være fremme ved iskanten søndag. Talsperson for polfarerne Lars Ebbesen sier at Ousland og Horn ikke vil vite hvor langt de har igjen før skipet endelig har lagt til.

– De har ikke peiling på hvor skipet stopper. De har nå sannsynligvis 120 kilometer igjen til møtestedet, men vi vet ikke før skipet stopper. Det er også avhengig av forhold og vær. Vi vil ha skipet så langt oppe at det er trygg is, sier Ebbesen, som selv befinner seg i Norge.

Lørdag møtte de to eventyrerne på uventede utfordringer da det ble skade på en pulk som måtte repareres. Dette resulterte i at de ikke fikk gått like langt som de hadde forventet. Ousland og Horn befinner seg nå på 83 grader og 15 minutter nord og 18 grader og 30 minutter øst.

VG er med om bord i «Lance». På denne siden kan du de neste dagene følge operasjonen nordover.

PÅ VEI: Forskningsskipet «Lance» på vei for å hente ut de to polfarerne. Foto: Jørgen Braastad, VG

85,4 grader nord

Da de startet, var det ikke mye is oppe mot Nordpolen. Teamet rapporterte at ingen seilbåt har kommet seg så langt nord som 85,4 grader før, fordi isen har vært så tykk. Det var den ikke nå.

– Muligheten til å seile så langt nord som 85 grader har aldri blitt gjort før. Og den eneste grunnen til at det er mulig er de betydelige endringene i isen i Arktis, påpeker Børge Ousland i en oppdatering fra turen.

De kunne ta seg opp gjennom den gryende isen mye lenger nord enn de hadde forventet.

– De fant en vei inn som gjorde at de kom vesentlig lenger inn. Så vidt jeg vet har en seilbåt aldri gått så langt nord som dette, sier operasjonsleder Rotmo.

POLFARER: Børge Ousland er viden kjent som polfarer og ekspedisjonsleder etter flere ekspedisjoner i polare strøk. Foto: Frode Hansen, VG

Peker på isendringer

Den 25. september i år kom de seg helt oppe på 80 grader nord uten å se noen is.

– For ni år siden seilte jeg på en ekspedisjon her i det arktiske hav og vi så den første iskanten på 74 grader nord. Det er en veldig betydelig endring i polarhavets is på under ti år, skriver Ousland i en tur-oppdatering.

Selv om de startet på høsten, etter at issmeltingen er over, var det mye slush-føre i starten av turen. Ousland har beskrevet at den 180 kilo tunge sleden føles mer som 250 kilo tung når den må dras gjennom fersk snø og slush.

– Jeg er overrasket over å se så mye tynn is så langt nord, det meste er mellom 2 til 50 centimeter tykt og veldig ødelagt, skrev Osland i starten av turen.

Siden september i år har det ifølge National Snow and Ice Data Center har vokst frem minst 1 million kvadratkilometer med ny is i Arktis.

