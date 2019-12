Kvinne i 20-årene døde: Etterforskes for drap og drapsforsøk på døtre

TROMSØ (VG) En jente i barneskolealder er død og to mindre søsken kjemper fortsatt for livet. Samtidig etterforsker politiet den avdøde moren for drap og drapsforsøk.

Fortsatt er det uklart hva som skjedde før en kvinne i 20-årene og hennes tre barn ble hentet livløse opp fra sjøen ved Kvaløyvegen på Fagereng i Tromsø i går ettermiddag.

Politiet hadde da blitt kontaktet av en forbipasserende som hadde sett en tom barnevogn og fotspor som gikk ned til strandkanten. Livene sto ikke til å redde for kvinnen i 20-årene og hennes eldste datter, som er født i 2012.

To yngre søstre som er født i henholdsvis 2015 og 2018 ble i morgentimene fløyet til Rikshospitalet i Oslo, hvor de behandles for livstruende skader.

– Det som i går var en undersøkelsessak har endret karakter til å være en straffesak. Politiet etterforsker avdøde mor for henholdsvis drap og forsøk på drap, sier politiadvokat Gøril Lund på en pressekonferanse, som startet klokken 11.

FUNNET HER: En kvinne i 20-årene og tre jenter under ti år ble hentet opp fra sjøen ved Kvaløyvegen på Fagereng i Tromsø i går ettermiddag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

På spørsmål om årsaken til at saken endret status, svarer hun:

– Det er en samlet vurdering slik vi ser det nå. Det er en løpende vurdering, men enn så lenge er det grunn til å mistenke mor.

Politiet understreker at de fortsatt er i en tidlig fare og at selv om de nå anser dette som det mest tenkelige scenarioet, så er det kun én av flere hypoteser.

– Det er alltid sånn at vi må ha alle muligheter åpne. Vi kan ikke låse oss til en teori. Så må vi finne nok informasjon til enten å bekrefte eller avkrefte det vi nå har sagt.

– Var barna påført ytre skader?

– Vi kan ikke kommentere konkrete skader. De som er døde vil bli obdusert.

Politiet sier at familien opprinnelig kommer fra Sudan, og at ingen av de involverte er kjent for dem fra før.

MØTTE PRESSEN: Politiadvokat Gøril Lund og politistasjonssjef Anita Hermandsen. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Ordfører Gunnar Wilhelmsen beskriver det som «en forferdelig tragisk hendelse».

Barnets far ble mandag kveld avhørt av politiet, og har status som vitne. Han får oppfølging fra kriseteamet i kommunen, og politiet sier at de ikke kjenner til at de har annen familie i Norge.

Ifølge politiet kom faren til Norge i 2015, mens moren kom gjennom familiegjenforening i 2017.

Etterforskningen pågår fortsatt, blant annet med undersøkelser på åstedet, avhør av vitner og rundspørring.

Politiet vet ikke hvor lenge de fire lå i vannet, og var i går kveld klare på at de jobbet fra ulike hypoteser. De kunne da ikke si om det dreier seg om en ulykke eller en straffbar handling.

GIKK HER: Den omkomne jenta var elev ved Borgtun skole i Tromsø. Der flagges det på halv stang i dag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

