SLAGSMÅL: De to personene som er pågrepet er ikke elever ved skolen. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix

Elev og lærer skadet etter basketak på skole

To personer er pågrepet og har status som mistenkte etter at en lærer og en elev ble skadet i forbindelse med et slagsmål på Valle Hovin videregående.

Nå nettopp

Politiet rykket mandag formiddag ut til et slagsmål på Valle Hovin videregående skole på Helsfyr i Oslo.

Én elev ved skolen har pådratt seg skader, trolig hjernerystelse og mulige bruddskader i ansiktet, etter å ha blitt utsatt for vold.

I tillegg er en ansatt ved skolen skadet i en fot. Politiet har kontroll på flere personer som har status som mistenkte.

– Vitneforklaringer forteller at den ansatte gikk mellom de involverte i slagsmålet. Det er uklart hvordan skadene hans oppsto, om han har falt, men vitner har i tillegg fortalt at han skal ha blitt slått, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Ifølge politiets opplysninger er de mistenkte etter slagsmålet ikke elever på skolen.

Den ansatte får nå behandling i ambulanse på stedet, og politiet jobber med å avhøre vitner og innhente overvåkingsmateriale.

– Det er kort tid siden dette skjedde, så tiden frem til nå har gått til å ta seg av de akutte behovene. Når vi får satt oss ned vil vi følge opp vår ansatt og elev. Frem til nå har ambulansetjenesten og politiet tatt seg av det, sier Trine Øiseth, rektor ved Valle Hovin VGS, til VG.

Publisert: 02.12.19 kl. 13:24