I SORG: Atiliano Briones Mikkelsen (26) står utenfor barndomshjemmet i Porsgrunn. Moren Eirin Mikkelsen (43) har vært borte siden natt til 1. juledag, da hun forsvant fra Landskrona i Sverige. Foto: Gisle Oddstad

Sønnen til savnede Eirin (43) refser svensk politi: – Jeg har ikke flere tårer igjen

PORSGRUNN (VG) I tre uker har norske Eirin Mikkelsen (43) vært savnet i Sverige. Sønnen Atiliano forteller om en mor som ga ham selvtillit. Samtidig er han sterkt kritisk til svensk politi.

Nå nettopp

– Jeg har grått nok, jeg har ikke flere tårer igjen, sier Atiliano Briones Mikkelsen (26) til VG.

Moren var i den svenske byen Landskrona da hun natt til første juledag forsvant sporløst. Politiet har tidligere sagt til VG at én person observerte kvinnen ved i havnen i 23-tiden på julaften. Siden har ingen sett henne.

Politiet har tidligere sagt at de mistenker at den norske kvinnen er utsatt for noe kriminelt.

VG møter sønnen i Porsgrunn, der moren bodde. Han lener albuene mot kafébordet og forteller med stødig stemme om en mamma som er opptatt av at sønnene skal spare pensjon, som er sta og som elsker havet.

– Hun var den typen som hadde pappa- og mamma-rollen. Hun ga meg den «hvis noen plager deg på skolen, så skulle du bare ta igjen og være tøff». Hun ga meg selvtilliten til at jeg skulle bli den jeg er i dag.

De første dagene var Atiliano håpefull, men nå snakker han om hvordan moren «var» en bestemor som dullet med sin yngste sønns datter. Tirsdag hadde Atiliano og broren gått tre uker uten livstegn fra moren.

– Jeg sa alltid til henne at jeg ønsker å vise deg den riktige damen som jeg vil få barn med, og så vil jeg at du skal få dulle med flere barnebarn, sier han og fortsetter:

– Og nå har jeg bare bilder og minner som jeg kan vise mine barn i fremtiden, det er det som skjærer så jævlig.

MOR OG SØNN: – Av og til kunne jeg ønske at jeg kunne gå tilbake og si «mamma, du har rett, jeg skulle hørt på deg da, alt det du maste om stemte fremover i tid». Så sier hun «det var jo det jeg sa til deg, du må begynne å høre på meg», sier Atiliano. Foto: Privat

Skuffet over politiet

Atiliano forteller om en som ble mamma som 16-åring, og som fikk seg jobb som kjemi- og prosessoperatør i Nordsjøen så sønnene skulle få et godt liv.

Og om et møte med politiet i Sverige som har sjokkert 26-åringen. Han forteller at han ikke ble kontaktet da hun ble meldt savnet, men fikk vite det av lillebroren. De to reiste ned til Sverige 2. juledag, men Atiliano sier at de slet med å få kontakt med noen som jobber med saken.

Ifølge Atiliano er det de to sønnene som har presset på i kontakten med det svenske politiet, og etterforskningslederen han fikk nummeret til, svarte ikke når han ringte. Atiliano og broren er skuffet over at de ikke har hatt en kontaktperson i politiet, men har måtte ringe sentralbordet og forklare alt igjen og igjen.

STRENG: – Jeg husker når vi var mindre og hadde vi gått på Mix og tatt en godtebit uten å betale for det. Min mor så på oss at vi hadde gjort et eller annet. Da var det rett på rommet, husarrest en uke og vi fikk kjeft hver dag. Og vi angret så mye. Det ga oss følelsen veldig tidlig på hva som var rett og galt, sier Atiliano om moren Eirin. Foto: Privat

Har ikke fått morens nøkler

Det er frost i gresset utenfor barndomshjemmet til Atiliano. Det glitrer i vintersolen og knaser under skoene når 26-åringen går rundt huset og titter inn gjennom den låste verandadøren.

Hvem julegaven på kjøkkenbordet er til, vet han ikke – for Atiliano og lillebroren har ennå ikke fått husnøklene fra politiet i Sverige. Han forteller at han ble lovet nøkler til huset i Porsgrunn og bilen i Landskrona, men at de ennå ikke har fått noen av nøklene.

– Selvfølgelig ønsker vi å være i huset her. Vi er oppvokst her, sier Atiliano.

Han spør om nøklene, og politiet sier de skal ringe ham tilbake om 15 minutter for å avtale et tidspunkt. 15 minutter går, men politiet ringer ikke tilbake, forteller han.

– Jeg ventet og ventet, jeg ringte sentralen, kom ikke videre der, men ble satt på vent. Så dagen etter ringer de og sier at dessverre, vi finner bare bilnøklene hennes. Det er ingen andre nøkler i den vesken.

Atiliano mener politiet først bekreftet at de hadde nøklene, for å så si at de ikke hadde dem.

Opplevelsen har gått på tilliten løs – i hvert fall til svensk politi, sier sønnen:

– Bare det å spørre «går det bra med dere? Trenger dere noe støtte? Klarer dere dere her i Sverige? Jeg ser dere kommer alene to sønner». Den vanlige måten å bry seg på var også borte.

Politiet: – Har hatt kontakt med pårørende

VG har vært i kontakt med Kent Persson, kommissær ved seksjonen for alvorlig kriminalitet i politiregion syd i Sverige, som avviser å stille til intervju.

– Det har pågått en etterforskning gjeldende Eirin Mikkelsens forsvinning siden julehelgen 2019. Jeg tiltrådte som etterforskningsleder 30.12.19, derfor kan jeg ikke svare på det som har skjedd før det, skriver han i en e-post.

– Jeg kan bare konstatere at jeg har hatt kontakt med Eirin Mikkelsens pårørende samt to ulike advokater, blant annet Jon Anders Hasle. Jeg har i disse samtalene gitt den informasjonen jeg har kunne gi. Jeg tar det for gitt at advokatene har videreformidlet dette til sine klienter, skriver han videre.

Han understreker at svensk politi sendte en begjæring til norsk politi 26.12.19, der de ba dem informere pårørende.

BARNDOMSMINNE: – Jeg husker da vi var mindre. Vi var fattige og hun hadde ikke den jobben hun har nå. Vi kjørte en rød Toyota, og hadde fylt bensin, men bilen startet ikke. Hun prøvde tre ganger, men det gikk ikke og hun begynte å gråte. Så ba hun til Gud, og sa hun at vi også måtte være med å be. Vi ba og ba og ba, og så er det helt sykt, jeg kommer aldri til å glemme det: så prøvde hun igjen og så startet den, sier Atiliano. Foto: Gisle Oddstad

– De er nødt til finne henne

Rett før jul er Eirin i Bergen. Hun og Atiliano besøker slektninger, spiser mat, ser «Joker» på kino og går på julemarked.

Eirin sender ham tekstmeldinger tidlig på morgenen julaften, og ringer ham i 19-tiden for å høre hvordan det går. Nå tror Atiliano at høytiden alltid vil være preget av morens forsvinning.

– Det minnet jeg har av julaften er det her. Det minnet jeg har av bursdagen min er at jeg går rundt og leter etter henne i Sverige. Så er det nyttårsaften, der det er min bror, meg og to nære kompiser. Min bror og meg har ikke den samme følelsen som de andre, men vi prøver å late som det. Det siste vi gjorde var å poppe en champagne for vår mor, og den champagnen skal jeg ta vare på hele livet.

Før har moren sagt til ham at hvis hun en dag i fremtiden skulle dø, så ville hun bli kremert og strødd ut mot sjøen, forteller Atiliano. Han vet ikke hvor, men han vil finne den aller fineste plassen til henne.

– Det eneste er at hver gang jeg kommer til å se sjø, så kommer jeg til å tenke på henne. Det var derfor jeg sa til henne at jeg ikke ønsket det, men for henne så skal jeg gjøre det, sier han og fortsetter:

– De er nødt til finne henne. Hvis de ikke finner henne, så får jeg ikke gitt det. Hvis hun er kuttet opp i biter får jeg ikke gjort det.

SI AT DU BRYR DEG: – Du vet hvordan jeg føler det? Du vet jo ikke hvordan jeg føler det. Du har din mor, ta heller vare på moren din i stedet for å si de tingene til meg. Vær med henne, ring henne, si at du bryr deg, sier Atiliano (t.v.). Her sammen med lillebroren og moren. Foto: Privat

Bistandsadvokat: Vurderer å dra ned selv

Jon Anders Hasle i Advokatfirmaet Hasle er oppnevnt som brødrenes bistandsadvokat.

– Bakgrunnen for at jeg har blitt kontaktet er nettopp at de har opplevd det som vanskelig å ha kontakt med det svenske politiet, sier Hasle til VG.

– De har opplevd å bli satt over fra den ene til den andre på telefon. De har spurt om praktiske ting som nøkler og hus, og fått motstridende svar. De får så godt som ingen informasjon om saken.

For familien til en som er savnet er hvert minutt som en dag, sier Hasle.

– De sulter etter info og er veldig frustrerte.

Bistandsadvokaten forteller at de har jevnlig kontakt med politiet, men at de to sønnene føler seg lite ivaretatt.

– Vi har snakket med dem nesten daglig uten å få noe særlig info, og har ikke lykkes med å få innsyn i dokumenter. Vi har for all del respekt for at de har behov for å holde kortene tett til brystet av etterforskningstaktiske hensyn, men opplever likevel at det kunne vært en bedre dialog med pårørende.

Tidlig denne uken ba han politiet om å ta kontakt med Atiliano, som mener han har opplysninger som kan være relevante for etterforskningen. 26-åringen har ikke blitt kontaktet.

– Det er litt underlig hvis de ser på det som en alvorlig sak, sier Hasle.

– Jeg tenker at hvis vi ikke får mer informasjon med det første, så tenker jeg å dra ned og prøve å få bedre informasjon og snakke med dem som har med saken å gjøre.

Publisert: 16.01.20 kl. 19:41

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser