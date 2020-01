Klikk for å aktivere kartet

Over 20 hus blir evakuert etter snøskred

Rundt 50 personer er evakuert i Troms og Finnmark etter at det har gått fem snøskred utenfor Honningsvåg. NVE har sendt ut rødt farevarsel for Finnmarkskysten.

Totalt åtte hus har blitt evakuert i tillegg til at det igangsettes evakuering av evakuering av 15–20 husstander til, skriver politiet i Finnmark på Twitter.

– Totalt vil det bli evakuert mellom 23 og 28 husstander. De fire første rasen gikk i omtrent samme område, rundt en kilometer fra Honningsvåg og det femte gikk 10 kilometer vest fra Honningsvåg lufthavn, sier operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til VG.

Pedersen sier det er vanskelig å si hvor lenge beboerne vil forbli evakuert, men at det tas fortløpende vurderinger.

– Vi vil opprettholde beredskapen for eventuelle nye situasjoner, sier Pedersen.

Rådmann i Nordkapp kommune forteller at det er snakk om omtrent 50 personer som må evakueres.

– Så første prioritet er å få tak over hodet på disse i natt, sier Raymond Robertsen, rådmann i Nordkapp kommune til VG.

– Dette er et veldig utsatt område for skred, så vi er vant til situasjonen. Vi venter på bistand fra Redningsselskapet og Kystvakten som kommer til å være i beredskap, fortsetter Robertsen.

Stor snøskredfare

Finnmark politi distrikt meldte først om at det hadde gått tre skred i området Lillefjellet/Holmbukt ved Honningsvåg like etter klokken 08.30 mandag morgen.

– Det har kommet mye snø i området og det er mye bratte fjell. Folk bør være forsiktig og på vakt, sier operasjonslederen.

Redningsselskapet melder at de er på plass på stedet med redningsskøyta Peter Henry von Koss for å bistå.

Politiet opplyser at E69 vil være stengt i en periode, og at ett hus har blitt evakuert etter det siste skredet.

– Vi ønsker å ha redningsskøyten i området for å bistå med eventuell evakuering, samt bistå helse med å frakte folk forbi det sperrede området, dersom det skulle være behov for det, sier operasjonsleder Pedersen i Finnmark politidistrikt.

Rødt farevarsel

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut rødt farevarsel på Finnmarkskysten.

Lokalt mye snø har ført til lokal stor skredfare i blant annet Honningsvåg. Når vinden øker på, venter vi at snøskredfaren øker til stor skredfare i flere deler av varslingsregionen Finnmarkskysten, skriver de på sine hjemmesider.

– Grunnen til at det er større fare for skred her i forhold til andre steder i Finnmark er på grunn av vindtransportert snø, eller fokksnø, Frode Sandersen skredekspert ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

– Skrenten snøen ligger i er noen hundre meter høy, så dersom det kommer til å gå skred i bebygget område vil det bli ødeleggelser, fortsetter Sandersen.

Publisert: 13.01.20 kl. 13:51

