Økningen i selvmord: To av tre er menn - mange kvier seg for å be om hjelp

Av 3031 mennesker som tok sitt eget liv på fem år, var 2104 menn (69 prosent). Det sitter lenger inne for menn å be om hjelp for selvmordstanker, erfarer eksperter.

Nå nettopp

