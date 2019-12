«FORLANGER» EVAKUERING: – Vi må håpe på at vi får en medisinsk evakuering og samtidig får sendt alle passasjerer så fort som mulig vekk fra båten, sier kaptein Stig Roaldsand. Bildet er tatt idet skipet forlater havn i Longyearbyen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Kaptein på «Lance» vil evakuere mann om bord – får nei fra HRS

ARKTIS (VG) Kapteinen på «Lance» forlanger at en mann som går tom for hjertemedisin evakueres innen torsdag. Hovedredningssentralen mener det ikke er nødvendig.

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn ble hentet av skipet «Lance» den 8. desember, og har siden forsøkt å komme seg ut av isen som dekker Polhavet, uten å lykkes.

Skipet ligger presset fast i et dekke av hvit is, som ligger i store hauger både over og under havoverflaten.

En av mennene om bord går tom for hjertemedisin torsdag. I en rapport sendt til Hovedredningssentralen forlanger kaptein Stig Roaldsand nå evakuering av denne mannen.

Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) har konsultert med lege, som har undersøkt mannens journal og mener at en evakuering ikke er nødvendig.

IS-FANGET: «Lance» sitter fast i skruisen. Dette bildet ble tatt tirsdag. Foto: Jørgen Braastad

Forlanger evakuering

– Jeg forlanger fortsatt å få ham ut, sier kaptein Stig Roaldsand til VG.

Han skriver til HRS at rederiet må gjøre det de kan for at overflødige personer om bord blir hentet ut så fort som mulig.

Kapteinen skriver at det uansett vil bli nødvendig med en medisinsk evakuering av den nevnte mannen om bord, innen 19. desember.

– Dette er noe jeg som kaptein forlanger, jeg vil ikke ta ansvar for at det skal gå bra uten nødvendige medisiner, skriver kaptein Stig Roaldsand i rapporten til HRS.

Foto: Tom Byermoen

HRS: Ikke nødvendig

HRS sier til VG tirsdag kveld at de har fått en vurdering fra en lege, som har undersøkt mannens journaler og kommet til at det ikke er nødvendig med en medisinsk evakuering.

– Ut ifra en medisinsk vurdering, gjort av lege, avventer vi en medisinsk evakuering. Men det blir gjort løpende vurderinger, sier vakthavende redningsleder Ørjan Delbekk ved HRS i Nord-Norge.

– Så det at kapteinen er så klar i sin tale, endrer ikke deres vurdering?

– Nei, det er opp til vakthavende lege, sier Delbekk.

HRS sier at de trenger en leges vurdering på at en medisinsk evakuering er nødvendig for å kunne sette igang en slik redningsaksjon.

Vil egentlig ha ut alle

Kapteinen mener at HRS burde hente ut så mange som mulig av passasjerene om bord, og bare la nødvendig mannskape være igjen, for å forebygge. Det inkluderer også VGs journalist og fotograf, som er om bord.

– Jeg vil ha på land så mye folk som mulig. Det er det jeg vil. Vi har en situasjon med mat og vi har en medisinsk situasjon for en person med hjertemedisin, sier kaptein Roaldsand.

Roalsand foreslo helikopterevakuering overfor hovedredningssentralen i Bodø for første gang på fredag.

I en e-post VG har sett, presiserte han at han først og fremst ønsker at et skip skal komme og bryte «Lance» ut av isen. Men den norske stat har ingen skip i nærheten.

Kapteinen leverer nå rapporter fra skipet hver dag klokken 12.00 og 24.00.

Børge Ousland og Mike Horn har gjort det klart at de ikke vil bli med hvis det skulle komme et helikopter til «Lance».

Foto: Jørgen Braastad

Trenger uvær

Skipet trenger et uvær for å komme løs av isens grep. Skikkelig sterk vind og helst også mildvær. Tirsdag var det 24,5 minusgrader og knapt vind.

– Slik værmeldingene er fremover så er det lite håp om at været skal hjelpe oss ut. Sjansene for at vi får mer skruing med mulige skader på skipet er like sannsynlige som noe annet, skriver Roaldsand til HRS.

Av de 22 om bord er ti mannskap og tolv passasjerer. Passasjerene er Børge Ousland, Mike Horn, seks personer i deres support-team, to utsendte fra VG, en fransk produsent og en sveitsisk filmskaper.

Det er en lege om bord, som ble med opp i tilfelle Børge Ousland eller Mike Horn trengte oppfølging da de kom i land. Han er ikke skipslege, men har redegjort om medisinfakta for kapteinen.

«LANCE»: Bengt Rotmo og Aleksander Gamme kan skimtes ved pulkene øverst til venstre over polarskuta «Lance». Foto: Jørgen Braastad, VG

Varsler mulig matmangel

I tirsdagens rapport til HRS påpeker kapteinen at det etter hvert vil bli begrenset med mat om bord. Det er en av grunnene til at han vil ha ut flere passasjerer. Det er ikke krisesituasjon på matfronten nå.

«Situasjonen med begrenset proviantmengde begynner nå å melde seg, og siden situasjonen fortsatt er uavklart må vi nå fra i dag begynne å rasjonere», skriver Roaldsand.

Han understreker at folk ikke skal gå sultne, men at de må tenke fremover.

PROBLEMAT-IS: Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn er hentet ut av polisen med Norsk Polarinstitutts tidligere forskningsskip «Lance». Børge Ousland knuser de store isflakene som har brettet seg rundt skroget på med et spett. Foto: Jørgen Braastad, VG

På fredag anslo kapteinen at skipet har proviant til en «ti til tolv dager til», at det er mer en enkelte matvarer enn andre. Blant annet er det mye selkjøtt om bord.

Det har vært stor aktivitet ute på isen alle de dagene «Lance» har sittet fast, i et forsøk på å finne måter å løsne skipet på. I mailen til HRS påpeker kapteinen imidlertid tirsdag at at «kranvaier og begge motorsager er ødelagt», og at det nå er vanskelig å finne nye måter å jobbe ute på isen på.

BLIR PÅ SKIPET: Mike Horn og Børge Ousland (t.h.) følger spent med på skipets bevegelser fra broen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Polfarerne vil ikke hentes ut

Polfarerne Mike Horn og Børge Ousland ønsker ikke å bli hentet ut med helikopter.

– Hvis dere får mulighet til å bli med ut i helikopter, vil dere heller bli her om bord?

– Ja. Vi ønsket å gjøre en klassisk polferd på den gamle måten: Starte med båt og avslutte med båt. Vi ønsker å holde fast ved den planen. Du kan si at det er en stahet i det, men det er også den egenskapen som har gjort at vi har kunnet fullføre dette i utgangspunktet, sier Børge Ousland til VG.

Mike Horn sier at han tror folk ville fokusert på at de kom tilbake i helikopter, «foran selve bragden av å krysse polarhavet».

– Selv om disse løsningene blir noen av de vanskeligste valgene vi må ta. For vi vil også hjem. Du må gjøre det du sier og det er slik du får troverdighet i livet. Vi sa at vi skulle seile inn, gå over Polhavet og gå om bord på en båt på den andre siden. Og seile til land, sier han.

Børge Ousland etter 87 dager på isen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Publisert: 18.12.19 kl. 06:00 Oppdatert: 18.12.19 kl. 06:11

