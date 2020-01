UNDERSØKELSER PÅ ÅSTEDET: Politiet var på plass med store styrker på åstedet i Prinsdal natt til lørdag. Foto: Tore Kristiansen

Vitne om Prinsdal-drapet: – Skuddet utløste et basketak

Et vitne til drapet i Prinsdalen forteller om dramaet som utspilte seg utenfor gatekjøkkenet fredag kveld. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot.

Klokken 23.51 fredag fikk politiet en melding om at en person var skutt utenfor Prinsdal Grill i Oslo. En 21 år gammel mann ble erklært død på stedet. Politiet beskriver drapet som målrettet.

Motivet for drapet er så langt ukjent, og venner og bekjente at 21-åringen har tidligere fortalt de er i sjokk, og beskriver han som et godt medmenneske.

VG har snakket med en person som ble vitne til dramaet utenfor gatekjøkkenet, hvor offeret og kameratene hadde spist like før.

Vedkommende har også forklart seg til politiet, og ønsker ikke å stå frem med navnet sitt på trykk.

– Jeg så først noen gutter som sto på parkeringsplassen utenfor grillen. Jeg tenkte ikke noe mer over det, for de kranglet ikke eller noe.

– Så hørte jeg et skudd. Jeg var egentlig sikker på at det var fyrverkeri, men måtte sjekke hva det var.

– Da hørte jeg noen av guttene rope gjentatte ganger «Hvorfor gjorde du det?». Skuddet utløste et basketak, og noen av guttene slo og sparket han som avfyrte skuddet mens de holdt ham nede.

Kamerat av 21-åringen: «Han var som en bror for meg»

Politiet har også tidligere fortalt at det oppsto et basketak etter at 21-åringen ble skutt. Ifølge vitnet skal gjerningspersonen ha brukt en kniv for å komme seg løs. En mann ble sendt til sykehus med knivskader etter dramaet utenfor gatekjøkkenet.

– Etter noen minutter la en av dem merke til at kompisen som lå på bakken ikke beveget seg lenger. De ropte navnet hans, men til ingen nytte, sier vitnet til VG.

Gatekjøkken-eier om offeret: Spiste her like før han ble skutt

Vitnet forteller også at gjerningspersonen skal ha forsvunnet i retning Kolbotn da de tre andre gikk bort til 21-åringen som nå er bekreftet død. Dette stemmer overens med det andre vitner har fortalt politiet, som søndag ettermiddag gikk ut med mulig fluktrute:

Vitner har sagt at gjerningspersonen løp nedover Nedre Prinsdalsvei i retning Kolbotn.

Politiet har tidligere sagt at gjerningspersonen er beskrevet som en personen med arabisk utseendet, svarte klær og tildekket ansikt. Politiet ønsker ikke per nå å gå ut med ytterligere beskrivelser av gjerningspersonen.

Politiet ønsker fortsatt opplysninger fra åstedet, men er også interessert i observasjoner av personer eller kjøretøy i området. De skriver at det er spesielt interessant med observasjoner øst for jernbanelinjen ved Holmlia og Prinsdal.

Publisert: 12.01.20 kl. 15:19

