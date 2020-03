FORTSATT NAV-SJEF: Sigrun Vågeng er arbeids- og velferdsdirektør. Nå har hun fokus på følgene av coronaviruset for de mange innenfor NAVs ansvarsområde. Foto: Jørgen Braastad, VG

NAV: Corona-permitteringer kan komme på to dagers varsel

Corona-utbruddet kan føre til at arbeidsgivere må permittere ansatte, ifølge NAV. Samtidig opplyser etaten at sykmeldinger kan godtas uten personlig undersøkelse.

Nå nettopp

Det går frem av NAVs oppdaterte informasjon om sykmeldinger og permitteringer etter utbrudd og smitte av coronaviruset.

– Det globale utbruddet av coronaviruset kan få konsekvenser for virksomheter. Dette kan føre til at noen arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte, varsler NAV i sin informasjon om coronaviruset tirsdag.

les også Svensk virusprofessor: - Derfor er corona-viruset unikt

Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av coronaviruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering for øvrig er oppfylt.

Varselfrist ved permittering

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager, informerer NAV.

Men ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselfristen kun på 2 dager.

– Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne på forhånd om forestående permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Dette er fastsatt i Hovedavtalen LO-NHO. Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger er varselfristen to dager. En forkortet varsling er primært der for å ivareta situasjoner som har oppstått, som er uforutsett for arbeidsgiver og kommer brått på, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV til VG.

Permittering Permittering er et ensidig påbud fra arbeidsgiver om midlertidig opphevelse eller suspensjon av arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt.

Det betyr at man som arbeidstaker verken får jobbe eller får lønn, men heller ikke mister jobben når permitteringen er over.

Uforutsette omstendigheter som brann, ulykker, naturhendelser og pandemi-utbrudd med smittefare (force majeure) kan gi permitteringsgrunn i tillegg til mer tradisjonelle årsaker som sysselsettingsproblemer - på grunn av ordremangel eller råstoffmangel.

(Kilde: Landsorganisasjonen) Vis mer

LOs juridiske avdeling understreker imidlertid at frykt for smittefare ikke er permitteringsgrunn for bedriftene.

– Etter vår mening er det temmelig åpenbart at frykt for smittefare ikke er saklig permitteringsgrunn etter Hovedavtalens regler. Frykt for smittefare medfører ikke sysselsettingsproblemer i seg selv. Hovedavtalens adgang til å permittere med 2 dagers varsel i force majeure-situasjoner (uforutsette hendelser), kan heller ikke benyttes i situasjoner med hjemme-karantene for å beskytte andre arbeidstakere mot smittefare, mener LO-advokatene.

Varselfristens lengde er i utgangspunktet noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne.

les også Bekymrede nordmenn ringer ned corona-telefonen

Arbeidsgiver må normalt betale den permitterte lønn de 15 første dagene, dette kalles arbeidsgiverperiode, ifølge NAV.

Sykmelding

NAV lemper også på kravene til dokumentasjon ved sykmeldinger på grunn av den spesielle smitte-situasjonen.

NAV-DIREKTØR: Yngvar Åsholt er kunnskapsdirektør i NAV. Foto: NAV

«Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen,» skriver NAV.

– I hvor stor grad venter NAV en økning i sykmeldinger som følge av økt smittespredning av coronaviruset?

– Vi har ikke gjort beregninger på forventet økning i sykmeldinger som følge av økt smittespredning av coronaviruset. Hvor mange som blir sykmeldt avhenger blant annet av mulighetene for tilrettelagt arbeid i form av hjemmekontor og om den som blir smittet er i arbeidsfør alder. I mange tilfeller vil det være slik at arbeidet kan tilrettelegges slik at en arbeidstaker kan arbeide hjemmefra, hvis vedkommende må være i hjemmekarantene, svarer Åsholt i NAV.

Risiko som smittekilde

I en egen kategori-inndeling av pasienter, er det kategori 1 og kategori 2-pasienter som er- eller kan være smittet og må holdes isolert - som har rett til sykemelding og sykepenger.

«Personer som må holdes isolert kan ha rett til sykepenger hvis personen utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at pasienten faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at pasienten er smittebærer,» skriver NAV.

les også Smittet Ullevål-lege jobbet privat: 12 i corona-karantene

Arbeids- og velferdsetaten understreker imidlertid at personer som isolerer seg på grunn av smittefare uten å falle innenfor kategori 1 eller 2 som nevnt ovenfor, vil ikke ha rett til sykepenger.

I praksis er det her tale om situasjoner hvor legen ikke har bedt pasienten holde seg isolert.

- Vi kan ikke se at de vil ha rett på andre ytelser fra NAV, skriver etaten selv.

Sykmelding via telefon

Legeerklæring uten personlig undersøkelse av pasienten blir godtatt i tilfeller der pasienten «har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.»

Den som sykmelder pasienten må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå, skriver NAV som også har oppdatert sitt rundskriv om sykmeldinger på grunn av corona-spredningen.

NY FASE: Helsemyndighetene og avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet varsler at smittespredningen av Coronaviruset nå går over i en ny fase. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Helsemyndighetene på sin side forventer at smittespredningen snart kan gå over i en ny fase, der de ikke klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde - slik kartleggingen av pasientene har vist hittil.

– Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke, forklarer avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI).

les også Pasientombud om coronasmitte på Ullevål sykehus: – Må gjenopprette tillit

I en slik fase kan det bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre smittespredning. Valg av tiltak må hele tiden stå i samsvar med utviklingen av situasjonen, understrekker FHI.

Publisert: 04.03.20 kl. 13:51

Les også

Mer om Coronaviruset Nav Folkehelseinstituttet Helse Permittering

Fra andre aviser