Ap-Raymond ber om at Norge stenger grensene

Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ber om at Norge gjør som danskene: Å stenge grensene. Han får støtte av Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Jeg mener situasjonen er så alvorlig at Norge også bør vurdere å stenge grensen, slik vår partikollega, statsminister Mette Frederiksen, har tatt initiativet til at skal skje i Danmark fra lørdag, sier Johansen til VG.

– Fra i morgen kl. 12.00 stenger de danske grenser midlertidig. Det vil være mulig å transportere medisiner og mat. Men alle turister og alle reiser og ferier og utlendinger vil bli avvist på den danske grensen, sa Frederiksen.

Stengte trafikken fra Kiel til Oslo

– Du sier at Norge bør vurdere å stenge grensene. Mener du at vi bør gjøre det?

– Ja, jeg mener det.

Johansen tok selv initiativ til å stenge en kommunikasjonsvei til Norge og hans hovedstad fredag, da han sørget for å stanse at Kiel-fergen ankommer Oslo.

– Jeg er veldig klar på at vi må ta i bruk alle nødvendige virkemidler for raskest mulig å stanse coronavirus-utbruddet. Når vi nå i realiteten har isolert våre innbyggere og barnefamilier på Tøyen eller Frogner må være inne, da tenker jeg at vi har en forpliktelse overfor dem, å vise handlekraft, slik at de raskest mulig kan begynne å leve normale liv igjen, sier Johansen:

– Det dreier seg om å få forståelse ute blant folk for de dramatiske tiltakene vi har utsatt befolkningen for.

– Det går ikke lenger

Han sier at hvis myndighetene ikke ønsker å stenge grensen, så må de i hvert fall gire opp kontrollen ved norske flyplasser.

– I dag kan du komme fra Bangkok eller andre steder og labbe rett ut av flyet og inn til Oslo, uten at du blir kontrollert for om du har med deg smitte. Jeg mener det ikke går lenger. Mange kan i dag gå rundt i Oslo og være smittet fordi de har tatt med seg smitten fra utlandet.

– Hva må gjøres?

– I en rekke andre land så blir alle som kommer inn til landet kontrollert, gjennom at man sjekker om de har feber. Jeg skal ikke blande meg bort i det praktiske knyttet til en slik ordning, men når det går på flyplasser i andre land, så bør det gå på Gardermoen og andre norske flyplasser også.

Johansen sier det kreves handlekraft.

– Vi de ikke stenge grensen for en periode, så må de i hvert fall gjennomføre en slik feber-screening av passasjerer som kommer til landet med fly. Vi må ta aktive grep for å hindre at flere tar med seg corona-smitten til landet vårt. Det mener jeg vi skylder innbyggerne når vi legger så sterke restriksjoner på deres liv, sier Oslos byrådsleder.

