ETTERSPURT: En ansatt ved Hamilton Medical i Sveits tester en ny respirator på produksjonsbåndet. Foto: Arnd Wiegmann / Reuters

Hele verden vil ha respiratorer: – Dere er for sent ute

Etterspørselen etter respiratorer eksploderer og leveringstiden er flerdoblet på kort tid. Leverandør frykter at norske helseforetak er for trege med å legge inn bestillinger.

Respiratorer gir pustehjelp til de aller sykeste pasientene. Av 237 coronasmittede som onsdag er innlagt på sykehus i Norge, er 57 lagt i respirator.

Et av helseforetakene spurte Avalon Medical om leveringsmuligheter 11. mars og fikk svar samme dag, men la ikke inn bestilling på respiratorer.

– Helseforetaket kom tilbake en uke senere. Da var leveringstiden fra Japan gått fra 3–4 uker til seks måneder, sier produktspesialist i Avalon Medical, Sturle Grønbeck.

Produsentene som Avalon har kontakt med, forteller at land som Tyskland, Frankrike og England har lagt inn bestillinger på flere tusen respiratorer hver.

– Vår japanske produsent har solgt 2000 flere enn de har produsert og er bekymret for at de ikke får tak i nok komponenter til å bygge ytterligere maskiner, opplyser Grønbeck.

Avalons franske produsent av respiratorer kunne ikke si noe om leveringstid, mens den tyske trodde de kanskje kunne levere i august-september.

– For sent ute

– Tilbakemeldingen fra samtlige av våre produsenter er at «Dere er for sent ute og må forvente lang leveringstid», sier Grønbeck.

Han sier at det begynner å bli tomt i Europa for respiratorer, men også for utstyr som gir oksygen til dem som ikke er så syke eller har andre diagnoser enn Covid-19-infeksjon.

– Jeg roper varsku til norske myndigheter om at det haster, hvis vi skal få tak i noe som helst av medisinskteknisk utstyr, sier produktspesialisten i Avalon Medical.

Selskapet er bedt om å sende oversikt til Sykehusinnkjøp over hvilket utstyr de kan tilby til nye intensivplasser. Etter halvannen uke har ikke Avalon fått svar fra foretaket.

– Det er veldig rart. Det har vi ikke tid til i dag, sier Grønbeck.

KLAR: Intensivavdelingen på Rikshospitalet forbereder seg på å ta imot alvorlige lungesyke med coronasmitte. F.v. assisterende avdelingsleder Øystein Fahre, intensivsykepleier Carina Alm Kongshaug, overlege Håvard T. Lorentzen og intensivsykepleier Jørn Monstad. Foto: Frode Hansen

Medidyne Norge leverer transport- og intensivrespiratorer.

– Leveringstiden er doblet på 14 dager og er kommet opp i oppe i 10–12 uker, sier Ragnar Braathen-Pettersen i Medidyne, som er ansvarlig for respiratorer i Norge.

Etterspør 400 respiratorer

Braathen-Pettersen anslår at etterspørselen samlet i Norge er omkring 400 respiratorer. Medidyne har om lag 200 respiratorer i bestilling og har hittil levert fra eget lager.

– Det har vært en kritisk uke med sterk smitteutvikling over hele Europa, som har drevet opp etterspørselen etter respiratorer.

– Vil norske sykehus få dekket behovet for respiratorer i tide?

– I dag ligger ikke mange coronapasienter i respirator. Men får vi italienske tilstander, kan det bli et etisk spørsmål hvem som skal få behandling, sier Ragnar Braathen-Pettersen.

Leverandørene står i tett kontakt med helseforetakene, som ifølge Braathen-Pettersen har snakket sammen og mer enn før ser Norge som en helhet.

– Blomstrer viruset opp ett sted, kan vi flytte maskiner dit. Fordi Ahus fikk flere i respirator, leverte vi flere til dem i går. Ahus kom foran i køen, sier Medidyne-representanten.

les også Trebarnsfar Bjørn (48) får ikke respirator: – Nesten ikke til å holde ut

NTB opplyser at helseforetakene Sørøst, Vest og Nord har 511 vanlige respiratorer og 214 andre maskiner som kan gi pustehjelp. Tall for Helse Midt-Norge mangler.

Helsemyndighetene anslår at det i alt er 400–450 tilgjengelige intensivplasser. Antallet kan økes til 800, om senger som normalt brukes til overvåkning, oppgraderes med respirator.

En respirator koster omkring 250.000 kroner og har en levetid på ti år.

– Alt er usikkert

Braathen-Pettersen har inntrykk av at helseforetakene har reagert raskt for å få tak i respiratorer.

– Jeg er ikke bekymret i dag. Norge har gjort mange gode tiltak, men alt er usikkert.

– Mangel på intensivsykepleiere blir kanskje et større problem?

– Vi bistår sykehusene med kurs for anestesisykepleiere som egentlig jobber operasjon, men som nå må trå til på intensiven i stedet, sier den respirator-ansvarlige i Medidyne.

Beredskapslager i EU

En av markedslederne opplyser til VG at EU har lagt ut et anbud på 25.000 respiratorer for å dekke medlemslandenes etterspørsel under corona-epidemien.

EU-kommisjonen besluttet torsdag å opprette et beredskapslager for respiratorer, smittevernutstyr, vaksiner og annet medisinsk utstyr.

Også Norge vil kunne få forsyninger fra EU-lageret, når en nødssituasjon blir så omfattende at vi ikke selv har nok utstyr nok til å behandle syke eller beskytte helsepersonell.

Fredag signerte Norge rammeavtalen med EU-kommisjonen om norsk deltagelse i EU-initiativet for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

– Det betyr at landene i Europa står sammen om å gå til felles anskaffelser for å møte utfordringene som coronautbruddet har gitt oss, sier helseminister Bent Høie (H).

Publisert: 25.03.20 kl. 17:40

