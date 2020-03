SMITTET: Statsminister Erna Solberg og politisk rådgiver Peder Weidemann Egseth. Bildet er fra etter en pressekonferanse i 2018, da Egseth var pressesjef i Høyre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Erna-rådgiver coronasmittet

Peder Weidemann Egseth, politisk rådgiver ved Statsministerens kontor, er smittet av corona. Dermed er to av statsministerens nærmeste medarbeidere smittet.

Det melder Egseth selv på sin Facebook-profil.

– Jeg har det fint, jeg er syk, men man får gjøre det beste ut av det, sier Egseth til VG.

Erna skal ikke i karantene

Anne Kristin Hjuske, kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, sier at alle møtene i regjeringsapparatet avvikles under strenge smitteverntiltak, med blant annet minimum to meters avstand mellom personene.

Nærkontakt er definert i forskrift av søndag 15. mars 2020 og i Folkehelseinstituttets retningslinjer. Statsministerens kontor følger disse reglene. Statsministeren Erna Solberg har ikke hatt nærkontakt med de smittede slik det er definert i gjeldende regler og retningslinjer.

Hun er derfor ikke testet og er heller ikke i karantene.

--Vi kan bekrefte at han er smittet. Vi har gått gjennom hvem han har nærkontakt med, og det får ingen konsekvenser for øvrige ansatte på Statsministerens kontor, sier Hjuske til VG.

Egseth deltok på regjeringens budsjettkonferanse mandag og tirsdag i forrige uke. Da skal alle statsråder og statsministeren ha vært nøye med smittevernreglene og unngått nærkontakt.

To av de nærmeste medarbeiderne er smittet

Fra før av er Rune Alstadsæther, statssekretær ved Statsministerens kontor bekreftet smittet. Dermed er to av statsministerens nærmeste medarbeidere coronasmittet.

